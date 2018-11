Maurel & Prom : Portzamparc entame le suivi à l'achat

27/11/2018 | 09:35

Spécialisé dans les petites et moyennes valeurs de la place de Paris, Portzamparc a entamé à l'achat le suivi de l'action Maurel & Prom. L'objectif de cours est fixé à 4 euros, ce qui augure d'un potentiel de hausse d'un peu plus de 10%.



Selon le bureau d'études, 'Maurel est promise à un bel avenir' : très présente en Afrique centrale, cette junior pétrolière française dont la capital est désormais contrôlé à plus de 70% par la société d'Etat indonésienne Pertamina a des visées sur des actifs au Venezuela et en Angola.



'Nous pensons que la récente correction du prix du Brent et du titre Maurel & Prom offre l'opportunité d'investir dans des actifs de qualité fortement générateurs de cash flow libre qui sont actuellement faiblement valorisés', argumente Portzamparc. Le titre permet aussi 'de participer à la nouvelle phase de développement de la société qui commence à prendre forme avec les projets d'achat d'actifs' précités, tout en profitant de découvertes potentielles sur les actifs actuellement en portefeuille, termine Portzamparc.













