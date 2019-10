Maurel & Prom : Portzamparc toujours positif

03/10/2019 | 10:38

Le bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' parisiennes Portzamparc confirme son conseil d'achat sur l'action de la pétrolière Maurel & Prom, dont le directeur général va changer. Maintenu à 4,66 euros, l'objectif de cours augure potentiellement d'une hausse supérieure à 70%.



Le groupe a annoncé que son directeur général de longue date, Michel Hochard, va être remplacé par un ex-cadre dirigeant venu de Total, Olivier de Langavant, à compter du 1er novembre.



'Cette annonce attendue depuis un moment est une bonne nouvelle selon nous. Cette nomination va marquer la nouvelle image de la société depuis la prise de participation majoritaire de Pertamina et le départ de Monsieur Henin', l'ancien actionnaire de référence, estime Portzamparc.





