Maurel & Prom : Portzamparc voit Amerisur d'un bon oeil

23/07/2019 | 10:10

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action Maurel & Prom, ainsi que l'objectif de cours de 4,15 euros augurant d'une hausse de l'ordre de 40%.



Le groupe pétrolier contrôlé à hauteur d'environ 70% du capital par Pertamina a formulé une offre mixte de rachat à 257 millions de dollars sur une société colombienne cotée à Londres : Amerisur, qui l'a rejetée, mais sans fermer la porte. Maurel & Prom discute avec d'importants actionnaires d'Amerisur.



'Ce projet nous apparaît comme une bonne opération pour Maurel & Prom qui était en recherche d'acquisition(s) pour développer sa base d'actifs', commente Portzamparc.



'En cas de succès, cette opération permettrait de rééquilibrer le portefeuille d'actifs entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Le paiement d'une partie de cette acquisition en actions et la cotation à Londres apporteraient en outre une meilleure liquidité au titre Maurel & Prom qui souffre de son faible flottant depuis la prise de participation majoritaire de Pertamina', ajoutent les analystes.









