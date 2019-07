Maurel et Prom : Oddo confirme son opinion

22/07/2019 | 10:01

Maurel & Prom a fait une offre d'acquisition portant sur la totalité des actions d'Amerisur Resources. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil Neutre sur la valeur et son objectif de 4,50 E.



' Ce rapprochement devrait permettre à M&P de tirer profit de son expertise en matière d'exploration et ainsi de soutenir via ses capitaux à faibles coûts (grâce à l'appui de son principal actionnaire Pertamina) le développement du portefeuille ' indique Oddo.



' En cas de succès dans les phases de forage, cela permettrait de désensibiliser le groupe au continent africain (gisement d'Onal au Gabon et production de gaz en Tanzanie) ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.