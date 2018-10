Paris, le 24 octobre 2018

No. 14-18

Activité et Chiffre d'affaires 9 mois 2018 :

342 M$ (286 M€)

 Chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2018 de 342 M$, en augmentation de 19% par rapport à la même période en 2017 o Poursuite de la hausse des prix du brut : prix de vente moyen sur la période de 70,7 $/b, soit une hausse de 40% par rapport aux neuf premiers mois de 2017

 Production totale en part M&P de 22 681 bep/j sur les neuf premiers mois de 2018, en retrait de 5% par rapport à la même période en 2017 o Production d'huile au Gabon de 20 162 b/j en part opérée (16 129 b/j en part M&P), en baisse de 20% par rapport à l'an dernier en raison d'une capacité d'évacuation limitée sur le T2 et T3 2018 o Production en Tanzanie de 81,8 Mpc/j en part opérée (39,3 Mpc/j en part M&P), en progression de 83% par rapport à l'année dernière et avec une demande stabilisée à un niveau supérieur à 80 Mpc/j

 Solide position de trésorerie qui permet au Groupe de mettre en œuvre sa stratégie de croissance interne et externe o Trésorerie de 318 M$ au 30 septembre 2018 o Poursuite du programme de forage de développement au Gabon o Déploiement de la stratégie de croissance externe du Groupe



COMMUNICATION FINANCIERE Maurel & Prom tiendra ce jour à 9h30 une conférence analystes/investisseurs via un audio webcast suivie d'une séance de questions/réponses. https://edge.media-server.com/m6/p/hwyr66qf/lan/fr

Chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2018

T1 2018 T2 2018 T3 2018

Var. 18/17

Production totale vendue sur la période en part M&P

millions de barils d'huile

millions de MBTU

1,7 3,4

1,4 1,2

3,7 3,9

4,3 11,0

5,1 6,0

-16% 83%

Prix de vente moyen

HUILE, en $/b GAZ, en $/ MBTU

66,3 3,18

73,0 74,3

3,17 3,17

70,7 3,17

50,5 3,17

40% 0%

Taux de change EUR/USD

1,23

1,19

1,16

1,19

1,11

7%

CHIFFRE D'AFFAIRES (en M$)

Production pétrolière

Gabon

Tanzanie

Activité de forage

124 115 9 4

107 102

98 92

9 10

2 3

333 305 28 9

275 260 15 12

21%

Chiffre d'affaires consolidé (en M$)

Chiffre d'affaires consolidé (en M€)

128 104

109 92

105 90

342 286

287 258

-25% 19% 11%

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour les neuf premiers mois de 2018 s'élève à 342 M$, en progression de 19% par rapport à celui de la même période en 2017.

Cette évolution est principalement liée à la forte progression du prix de vente moyen de l'huile produite au Gabon (70,7 $ par baril, soit +40% par rapport aux neuf premiers mois de 2017), malgré la baisse de la production due aux contraintes techniques de l'évacuation.

Production d'hydrocarbures sur les neuf premiers mois de 2018

unités

Var. 18 / 17

Production 100% opéréepar M&P

Huile

b/j

Gaz

Mpc/j

TOTAL

bep/j

23 975 77,0 36 804

19 173 81,6 32 778

17 409 86,7 31 853

20 162 81,8 33 794

25 239 45,0 32 684

-20% 82% 3%

Production en part M&P

Huile

b/j

Gaz

Mpc/j

TOTAL

bep/j

19 180 37,0 25 346

15 338 39,2 21 877

13 928 41,7 20 869

16 129 39,3 22 681

20 191 21,5 23 769

-20% 82% -5%

 Gabon

Au Gabon, la production opérée d'huile s'est élevée à 20 162 b/j (16 129 b/j en part M&P) au cours des neuf premiers mois de 2018, en retrait de 20% par rapport à la même période en 2017 en raison de la limitation des volumes évacués par le pipeline reliant les installations d'Ezanga au terminal d'export de Cap Lopez. Ces difficultés ont débuté à la mi-mai et, après une amélioration amorcée en juillet, sont réapparues au cours du mois d'août 2018.

 Production opérée mensuelle au Gabon de juillet à octobre 2018 (b/j)

21 576

Juillet

19 723 19 543 11 002 Août Septembre Octobre *

Note: Données de production pour octobre mises à jour au 22 octobre 2018

Les interruptions d'export de ces derniers mois proviennent de montées en pression du pipeline d'export opéré par un tiers et dans lequel transite la production de plusieurs opérateurs. Ces pics de pression résultent de variations en volume et en proportion des huiles les plus « diluantes » pour le mélange dans le pipeline. La baisse des températures lors de la saison sèche, entre mai et septembre, a accentué cette situation en conduisant à une dégradation des caractéristiques d'écoulement.

Maurel & Prom a mis en place des actions correctives et préventives (optimisation du traitement de l'huile, injection de gasoil dans le pipeline) mais a néanmoins dû interrompre totalement la production à deux reprises durant le mois d'août. Après une reprise progressive au cours du mois de septembre, la production est à nouveau perturbée au mois d'octobre 2018.

Une concertation est en cours avec les différents utilisateurs du pipeline et les autorités gabonaises afin de retrouver au plus tôt une exploitation normale grâce à une meilleure gestion des flux dans le pipeline. Des solutions techniques sont également à l'étude (station de pompage complémentaire sur le pipeline 18'', export alternatif, etc) afin d'apporter une solution de long terme aux difficultés rencontrées.

 Tanzanie

En Tanzanie, la production opérée s'élève en moyenne à 81,8 Mpc/j à 100% au cours des neuf premiers mois de l'année, soit 39,3 Mpc/j en part M&P (48,06%), en augmentation de 83% par rapport à la même période en 2017. La production opérée au troisième trimestre a atteint 86,7 Mpc/j et devrait se stabiliser à ce niveau.

Cette hausse reflète l'augmentation continue de la demande en gaz liée à la consommation du secteur industriel à Dar Es Salaam.

Situation financière et perspectives

 Solide position de trésorerie

Au 30 septembre 2018, la position de trésorerie et d'équivalents de trésorerie du Groupe s'élevait à 318 M$, en augmentation de 10 M$ par rapport au 30 juin 2018.

 Poursuite du programme de forage de développement au Gabon

Sur le permis d'Ezanga, la campagne de forage de développement démarrée au cours du deuxième trimestre 2018 continue avec un total de six puits forés et terminés à mi-octobre. Les activités de forage se poursuivent avec deux rigs en opération, et un troisième attendu pour décembre.

 Déploiement de la stratégie de croissance externe du Groupe

Maurel & Prom a annoncé hier avoir signé un contrat de cession d'actions pour l'acquisition de la participation de 20% détenue par Angola Japan Oil Co., Ltd. (« AJOCO ») dans les blocs 3/05 et 3/05A situés au large de l'Angola dans les eaux peu profondes du bassin du Congo, zone d'ancrage historique du Groupe. La production nette pour les 20% concernés par l'opération s'élève à environ 4 600 b/j, et les actifs offrent un potentiel de développement important.

Cette acquisition, qui reste soumise à l'autorisation des autorités angolaises, a fait l'annonce d'un communiqué en date du 23 octobre 2018 et est disponible sur le site internet de Maurel & Prom(www.maureletprom.fr)dans la rubrique « Investisseurs > Communiqués de presse ».

D'autre part, Maurel & Prom a confirmé travailler à l'acquisition de la participation de Shell dans le champ pétrolier Urdaneta West au Venezuela. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de Maurel & Prom, axée sur des opportunités à haut potentiel de développement dans les régions et les pays dans lesquels le Groupe dispose d'une expérience opérationnelle. Le Groupe met actuellement tout en œuvre afin de réaliser l'ensemble des conditions permettant de finaliser cette acquisition. Cette information fera l'objet d'un nouveau communiqué de presse.

Ces deux opérations soulignent la stratégie de création de valeur du Groupe qui poursuit sa transformation comme plateforme de développement international de Pertamina.