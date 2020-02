Activité et chiffre d'affaires 2019 : 504 M$ (+14%)

La hausse notable de notre production en 2019 est bien sûr un signal positif, elle illustre l'engagement et l'implication de nos équipes, et elle est appelée à se poursuivre en 2020 et 2021. Aujourd'hui, nos efforts se concentrent sur la valorisation de nos actifs à travers la recherche permanente d'efficacité, l'optimisation de nos opérations et de nos processus, ainsi que sur l'exécution de notre programme d'exploration. Je me consacre pleinement à ces objectifs, et en donnerai une vision stratégique plus détaillée à l'occasion de la publication de nos résultats annuels en avril prochain ».