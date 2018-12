Agenda economique du mercredi 12 décembre

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** PARIS - Présentation en conseil des ministres de l'ordonnance sur le relèvement du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions - 18h15 Audition de Bruno Le Maire par la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, au Sénat BRUXELLES - 11h00 Production industrielle zone euro / octobre VIENNE - Rapport mensuel de l'Opep WASHINGTON - 14h30 Prix à la consommation / novembre - 20h00 Budget fédéral / novembre PARIS - Groupe ADP / trafic de novembre - 09h30 Maurel & Prom / AG - 09h30 Altice / audition du PDG d'Altice France Alain Weill, en commission au Sénat - 10h00 Orange / show Hello dédié à l'innovation ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

