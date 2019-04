Chiffre d'affaires T1 2019 : 103 M$

Ce retrait s'explique par la précocité et l'intensité de la saison des pluies en Afrique australe cette année, laquelle a conduit ponctuellement à un accroissement sensible de la capacité de génération de courant hydroélectrique.

sa campagne de forage avec la réalisation du puits d'appréciation de Caudos-Nord-3D, qui a débuté mi- avril.

Cette découverte devrait rester toutefois modeste par la taille, avec un volume total d'huile commercialisable estimé à environ un million de barils.

∙M&P Trading : commercialisation de la production de pétrole du Groupe

Comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2018 du Groupe le 21 mars 2019, Maurel & Prom va désormais commercialiser les volumes de pétrole produits par M&P Gabon par l'intermédiaire de sa filiale française M&P Trading (100% M&P).

Un premier enlèvement de 619,950 barils de la qualité Rabi Light a été réalisé par M&P trading au terminal du Cap Lopez au Gabon le 31 mars 2019. M&P Trading remplace ainsi, après 10 ans dans ce rôle, la société TOTSA, société de trading du groupe Total, comme acheteur du pétrole brut de la filiale M&P Gabon.

Le premier enlèvement du Groupe s'est fait à bord du navire "New Vigorous", un Very Large Crude Oil Carrier (VLCC) à destination de l'Asie où il livrera différentes cargaisons, dont la cargaison de Rabi Light de M&P Trading.

Michel Hochard, Directeur général de Maurel & Prom a déclaré : «M&P Trading s'inscrit dans le cadre de notre stratégie d'augmentation de notre autonomie et de création de valeur tout au long de la chaine, de la production, au transport et jusqu'à la commercialisation de notre brut. Ce projet concrétisé en un minimum de temps confirme la capacité de Maurel & Prom à mobiliser rapidement ses équipes sur des projets stratégiques. Ce premier enlèvement est le fruit d'une coopération étroite entre M&P Gabon et la direction commerciale du Groupe au Siège. A terme, M&P Trading a vocation à commercialiser les volumes de pétrole de l'ensemble des filiales du Groupe et à permettre à M&P de continuer à maximiser la création de valeur. M&P Trading est en contact avec les acheteurs du marché, dont la société ISC Pertamina, filiale de raffinage du groupe Pertamina, et étudie la possibilité de lui vendre à terme une partie de sa production pétrolière dans les conditions de marché ».

∙Entrée d'un partenaire au capital de M&P Venezuela

Maurel & Prom annonce l'entrée prochaine au capital de sa filiale espagnole Maurel & Prom Venezuela à hauteur de 20% de la société Sucre Energy Latam B.V. (« Sucre Energy »). Cette entrée se fera aux mêmes conditions de prix que celles prévues dans la transaction réalisée avec Shell en décembre 2018, opération dans laquelle Sucre Energy participera donc à hauteur de 20%.

Sucre Energy est une société de droit néerlandais détenue par un groupe d'investisseurs vénézuéliens, propriétaires d'actifs pétroliers en Amérique latine et disposant d'une importante expérience opérationnelle dans le secteur et la région, permettant à Maurel & Prom d'accroitre à terme son potentiel de mise en œuvre des opérations pétrolières au Venezuela.

Une fois l'opération finalisée, Maurel & Prom détiendra 80% de Maurel & Prom Venezuela.

Page 4 sur 5