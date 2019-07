Le britannique Amerisur refuse une offre du français Maurel et Prom

Paris (awp/afp) - Le groupe pétrolier français Maurel et Prom a soumis lundi une offre de rachat au britannique Amerisur, pour une valorisation de 257 millions de dollars (un peu plus d'un quart de milliard de francs suisses), qui a été refusée dans la foulée par son concurrent.

Maurel et Prom "a fait une proposition initiale au conseil d'administration d'Amerisur concernant une offre potentielle d'acquisition en numéraire et en actions M&P portant sur la totalité des actions émises et à émettre composant le capital social d'Amerisur", a expliqué la société française dans un communiqué.

La rémunération proposée par action Amerisur comprend 12,5 pence en numéraire et 4,5 pence en actions nouvelles de Maurel et Prom, est-il précisé.

A la suite de ces annonces, vers 10H20 (08H20 GMT), le titre d'Amerisur bondissait de 5,33% à 17,40 pence à la Bourse de Londres, soit au-dessus du prix de l'offre du groupe français, tandis que Maurel et Prom, à la Bourse de Paris prenait 2,46% à 2,91 euros.

Le prix de l'offre s'appuie "sur une valorisation des fonds propres de 257 millions de dollars, environ 222,8 millions d'euros, et représente une prime de 41,7% par rapport au cours de l'action Amerisur de 12,00 pence au 17 juillet 2019", dernier jour d'échanges en Bourse avant la proposition initiale de Maurel et Prom.

L'annonce de cette offre potentielle fait suite à la décision d'Amerisur, rendue publique vendredi, de lancer une revue stratégique et un processus de vente, a affirmé Maurel et Prom, qui indique avoir entamé "ces derniers jours des discussions avec certains actionnaires importants d'Amerisur".

Amerisur, qui produit du gaz et du pétrole en Amérique du sud, a dans la foulée de cette annonce, refusé l'offre du groupe français, estimant que cette dernière "sous-évaluait significativement la société".

"Un certain nombre de conversations ont eu lieu depuis l'annonce du processus de vente officiel avec des contreparties", a également indiqué le groupe dans un communiqué.

"Par conséquent, le conseil d'administration examinera toute proposition future présentée par Maurel & Prom dans le contexte du processus de vente en cours", a-t-il encore fait savoir.

Le rapprochement entre les deux sociétés donnerait lieu selon Maurel et Prom "à un portefeuille équilibré d'actifs de production, avec un large éventail d'opportunités d'exploration et de développement à fort impact en Amérique latine et en Afrique".

Le groupe pétrolier français a multiplié par 9 son bénéfice net en 2018, à 62 millions de dollars, associé à un chiffre d'affaires de 440 millions de dollars, également en hausse.

afp/jh