MAUREL ET PROM : Oddo BHF reste Neutre

Oddo BHF a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 4,5 euros sur Maurel & Prom qui vient de formuler une proposition de rachat d'Amerisur Resources plc (groupe présent en Colombie et au Paraguay). Le broker observe que les opérations de croissance externe semblent s’accélérer depuis un peu moins d’un an et même si la dernière en date au Venezuela était financièrement intéressante, le timing n’a pas été optimal.A travers cette opération, le groupe se renforce en Amérique latine (acquisition récente au Venezuela) dans un pays qu'il connait très bien (Colombie où il est présent depuis 2005) avec un fort pipeline d'exploration, souligne le bureau d'études.Ce rapprochement devrait permettre à M&P de tirer profit de son expertise en matière d'exploration et ainsi de soutenir via ses capitaux à faibles coûts (grâce à l'appui de son principal actionnaire Pertamina) le développement du portefeuille. En cas de succès dans les phases de forage, cela permettrait de désensibiliser le groupe au continent africain (gisement d'Onal au Gabon et production de gaz en Tanzanie).