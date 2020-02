MAUREL ET PROM : chiffre d'affaires 2019 soutenu par la hausse de la production

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Maurel & Prom a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires en hausse de 14% à 504 millions de dollars malgré la baisse des cours du pétrole. La junior pétrolière, détenue à 70,75% par le groupe indonésien Pertamina depuis 2017, a enregistré une hausse de 19% de sa production à 27 340 barils par jour. Au Gabon, sa production a notamment grimpé de 22% à 19 828 b/j grâce à la résolution des problèmes d'export sur son pipeline.Olivier de Langavant, directeur général de Maurel & Prom a déclaré : " La hausse notable de notre production en 2019 est bien sûr un signal positif, elle illustre l'engagement et l'implication de nos équipes, et elle est appelée à se poursuivre en 2020 et 2021".