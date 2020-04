MAUREL ET PROM : réduit la voilure

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Maurel & Prom abandonne 0,79% à 1,516 euro, un repli relativement limité en raison de résultats annuels globalement meilleurs que prévu, et surtout, l'annonce d'une réduction drastique des dépenses. La compagnie pétrolière contrôlé par le groupe public indonésien Pertamina entend faire face à la chute des cours du pétrole débuté le mois dernier liée au coronavirus et à la guerre des prix entre l'Opep et la Russie. En mars, le baril de WTI américain a cédé plus de 55% de sa valeur à un peu plus de 20 dollars par action.En 2019, le bénéfice de la "junior" pétrolière a reculé de 43% à 35 millions de dollars, nettement supérieur à la prévision de LCM. Dans une note, le broker explique que cet écart de 30 millions par un impôt plus faible qu'anticipé et une meilleure contribution des filiales du groupe.Le résultat opérationnel a reculé, lui, de 45% à 70 millions tandis que l'excédent brut d'exploitation a grimpé de 17% à 286 millions, soit supérieur à la prévision du courtier (276 millions).Le chiffre d'affaires, déjà publié, a progressé de 14% à 504 millions de dollars grâce à une augmentation de la production, notamment au Gabon, et ce malgré un environnement de prix du pétrole légèrement en baisse.Immédiatement après la chute des cours pétroliers début mars, M&P a lancé une revue complète des opportunités de réduction des coûts. Suite à l'identification d'un certain nombre de points à améliorer, un plan d'action a été préparé et mis en œuvre avant la fin du mois.Sur les actifs opérés, le groupe prévoit une réduction des dépenses de d'exploitation de plus de 20% et des dépenses d'administration de plus de 15% (soit 25 à 30 millions de dollars d'économie en année pleine).Il a également programmé une réduction de 60% sur les investissements de développement prévus au budget 2020 (réduits en de 130 à 50 millions de dollars).LCM dit apprécier les initiatives de réduction de coûts fixes et de préservation de cash. Cependant, le manque de visibilité sur la durée de ce bas de cycle confronté à des surcapacités de l'offre et une demande en fort recul ne l'incitent pas revenir sur le dossier. Dans ce cadre, intermédiaire a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de deux euros.