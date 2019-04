MAUREL ET PROM : repli du chiffre d'affaires au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires au premier trimestre 2019 de Maurel & Prom s’élève à 103 millions de dollars, en hausse de 5% par rapport au quatrième trimestre 2018. Sur un an, les ventes ont reculé de 19%. La hausse de la production au Gabon (+18% en séquentiel) dans un environnement de prix similaire (prix de vente moyen de l’huile de 63,9 dollars par baril au premier 2019 contre 62,7 dollars par baril au quatrième trimestre 2018) n’est pas reflétée dans le chiffre d’affaires en raison d’un décalage d’enlèvement (223 000 barils produits mais non enlevés sur la période).Hors effets d'enlèvements, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2019 est comparable à celui du premier trimestre 2018, qui avait été quant à lui positivement impacté par un décalage d'enlèvement à hauteur de 8 millions de dollars.Maurel & Prom a par ailleurs annoncé l'entrée prochaine au capital de sa filiale espagnole Maurel & Prom Venezuela à hauteur de 20% de la société Sucre Energy.Cette entrée se fera aux mêmes conditions de prix que celles prévues dans la transaction réalisée avec Shell en décembre 2018, opération dans laquelle Sucre Energy participera donc à hauteur de 20%.Sucre Energy est une société de droit néerlandais détenue par un groupe d'investisseurs vénézuéliens, propriétaires d'actifs pétroliers en Amérique latine et disposant d'une importante expérience opérationnelle dans le secteur et la région, permettant à Maurel & Prom d'accroitre à terme son potentiel de mise en œuvre des opérations pétrolières au Venezuela.Une fois l'opération finalisée, Maurel & Prom détiendra 80% de Maurel & Prom Venezuela.