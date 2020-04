MAUREL & PROM : LCM a maintenu sa recommandation Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a maintenu sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 2 euros sur Maurel & Prom. La compagnie pétrolière a publié un Ebitda 2019 légèrement supérieur aux attentes du broker. Ce dernier observe que le résultat opérationnel recule, conséquence logique de l'accélération de la dépréciation des actifs gabonais d'Ezanga à la suite du fort redressement des volumes après las difficultés rencontrées en 2018. Le bénéfice net est ressorti nettement supérieur aux prévisions de l'analyste grâce à un impôt plus faible qu'anticipé et une meilleure contribution de ses participations.Face au nouveau bas du cycle pétrolier, le courtier souligne que Maurel & Prom a mis en place une coupe drastique des dépenses.Le bureau d'études dit apprécier les initiatives de réduction de coûts fixes et de préservation de cash. Cependant, le manque de visibilité sur la durée de ce bas de cycle confronté à des surcapacités de l'offre et une demande en fort recul ne l'incitent pas revenir sur le dossier.