MAUREL & PROM : l'assemblée générale mixte du 30 juin se tiendra à huis clos

Maurel & Prom a précisé que, compte tenu de la pandémie mondiale de Covid-19 et des mesures de restriction de déplacements et de rassemblements prises par le gouvernement et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, le mardi 30 juin 2020 à 14 heures 30, au siège social de la Société situé au 51, rue d’Anjou – 75008 Paris.