MAUREL & PROM : les comptes s'améliorent nettement sur le premier semestre

Maurel & Prom a vu ses résultats repasser dans le vert au premier semestre, affichant un bénéfice net de 20 millions d'euros contre une perte nette de 56 millions un an plus tôt. Son excédent brut d'exploitation a augmenté de 27% à 99 millions d'euros, soit 51% (+6 points) du chiffre d'affaires. Ce dernier est ressorti à 196 millions d'euros, en croissance de 14%. Au 30 juin 2018, Maurel & Prom affiche une position de trésorerie de 265 millions d'euros et un endettement net de 335 millions.