Maurel & Prom : A suivre aujourd'hui

Maurel & Prom a formulé une offre sur Amerisur Resources. Le groupe pétrolier français valorise chaque action Amerisur à 17,0 pence. La rémunération proposée par action Amerisur comprend 12,5 pence en numéraire et 4,5 pence en actions nouvelles de M&P. L'annonce de cette offre potentielle fait suite à l'annonce le 19 juillet 2019 par Amerisur de sa décision d'organiser un processus de vente formel. M&P participe à ce processus de vente formel.A titre d'exemple, sur la base des cours de clôture au 17 juillet 2019 (à savoir le dernier jour de bourse précédent la proposition initiale de M&P) et un prix de l'offre potentielle valorisant chaque action Amerisur à 17,0 pence, le rapport d'échange serait de 0,0171 actions M&P (et 12,5 pence en numéraire) par action Amerisur.Ce rapport d'échange est le rapport d'échange applicable au 17 juillet 2019, sur la base de la proposition de M&P faite au conseil d'administration d'Amerisur, qui est fourni à titre exclusivement informatif et est susceptible de varier. M&P ne saurait être tenu d'appliquer ce rapport d'échange.Le prix de l'offre potentielle s'appuie sur une valorisation des fonds propres de 257 millions de dollars, et représente une prime de 41,7% par rapport au cours de l'action Amerisur de 12 pence au 17 juillet 2019, ainsi qu'une prime de 38,3% par rapport au prix moyen pondéré par volume des actions Amerisur sur 30 jours de 12,29 pence.Selon Maurel & Prom, cette combinaison permettrait aux actionnaires d'Amerisur de disposer d'une liquidité immédiate et d'avoir l'opportunité de conserver le bénéfice de la création de valeur de l'entité combinée, grâce à une plateforme de taille significativement supérieure, ainsi qu'une équipe experte et focalisée sur l'intégralité de la chaine de valeur d'exploitation et de production, allant de l'exploration, le développement, la production, à l'optimisation d'actifs.M&P voit des avantages considérables dans ce rapprochement pour les actionnaires et estime que le groupe élargi offrirait une valeur ajoutée significative pour les actionnaires d'Amerisur et de M&P.Ce rapprochement donnerait lieu à un portefeuille équilibré d'actifs de production, avec un large éventail d'opportunités d'exploration et de développement à fort impact en Amérique latine et en Afrique.Cette plus grande diversité d'actifs permettrait des allocations de capitaux à valeur ajoutée, grâce à la capacité de M&P d'accéder à de la dette flexible et à faible coût, ainsi qu'aux marchés de capitaux.