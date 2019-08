Maurel & Prom : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Maurel et Prom a dévoilé vendredi (-1,87%) ses résultats du premier semestre. La junior pétrolière a dégagé un bénéfice net consolidé de 33 millions de dollars sur la période (+9% sur un an) et un Ebitda de 137 millions de dollars (+17%). Il en découle une marge de 60%, contre 51% un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires a reculé de 9% à 229 millions de dollars. « Maurel & Prom a obtenu de solides performances au premier semestre 2019, en maintenant de solides niveaux de production tout en améliorant sa position de trésorerie », a commenté Michel Hochard, le directeur général." Pour le second semestre, notre objectif est de poursuivre notre croissance organique et, dans le cadre de la stratégie de développement de l'entreprise, de saisir de nouvelles opportunités d'acquisition ", a-t-il ajouté.