Maurel & Prom : Activité T1 2020 - Date de l'Assemblée Générale annuelle

La production du Groupe en part M&P au T1 2020 s'élève à 28 916 bep/j, en hausse de 1% par rapport au T4 2019 (28 716 bep/j), l'augmentation de la production au Gabon ayant plus que compensé le léger retrait en Angola et en Tanzanie.

La décision de suspension des activités de forage de développement prise en mars à la suite de la chute des cours du pétrole a été immédiatement suivie d'effets, et l'appareil de forage a été démobilisé et stocké sur site.

Français Anglais pieds cubes pc cf cubic feet millions de pieds cubes par jour Mpc/j mmcfd million cubic feet per day milliards de pieds cubes Gpc bcf billion cubic feet baril B bbl barrel barils d'huile par jour b/j bopd barrels of oil per day millions de barils Mb mmbbls million barrels barils équivalent pétrole bep boe barrels of oil equivalent barils équivalent pétrole par jour bep/j boepd barrels of oil equivalent per day millions de barils équivalent pétrole Mbep mmboe million barrels of oil equivalent

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables, mais qui pourraient néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut, les variations des taux de change, les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole, les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés, les problèmes opérationnels, la stabilité politique, les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est cotée sur Euronext Paris

CAC All-Tradable - CAC Small - CAC Mid & Small - Eligible PEA-PME and SRD

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

