Maurel & Prom: Activité T1 2020 – Date de l'Assemblée Générale annuelle

Indicateurs clés au premier trimestre 2020

T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 Variation vs. T1 2019 T4 2019 Production en part M&P Gabon (huile) b/j 19 733 20 316 20 654 18 612 19 594 -1% 5% Angola (huile) b/j – – 3 041 4 415 4 213 / -5% Tanzanie (gaz) Mpc/j 35,4 28,2 37,4 34,1 30,7 -13% -10% Total bep/j 25 636 25 020 29 937 28 706 28 916 13% 1% Prix de vente moyen Huile $/b 63,9 72,5 65,8 66,8 56,5 -12% -15% Gaz $/BTU 3,26 3,28 3,25 3,26 3,32 2% 2% Chiffre d’affaires Gabon M$ 103 126 118 107 83 -33% -23% Angola M$ – – 11 19 13 / -33% Tanzanie M$ 9 7 9 9 8 -11% -10% Production valorisée M$ 112 133 139 135 103 -8% -23% Activités de forage M$ 4 3 3 2 5 27% 107% Marketing d'huile tierces parties M$ – – – 7 – / / Retraitement des décalages d'enlèvements M$ -12 -11 0 -11 -28 / / Chiffre d'affaires consolidé 103 126 142 133 80 -22% -40%

La production du Groupe en part M&P au T1 2020 s’élève à 28 916 bep/j, en hausse de 1% par rapport au T4 2019 (28 716 bep/j), l’augmentation de la production au Gabon ayant plus que compensé le léger retrait en Angola et en Tanzanie.

Le prix de vente moyen de l’huile au T1 2020 s’établit à 56,5 $/b, en recul par rapport aux 66,8 $/b du T4 2019. Ce prix ne prend en compte que la production effectivement vendue ; le prix moyen constaté sur la période (utilisé pour le calcul de la production valorisée) est quant à lui à 49,9 $/b.

En conséquence, la production valorisée du Groupe (revenu des activités de production, hors décalages d’enlèvement) est en baisse de 23% par rapport au T4 2019, et s’élève à 103 M$.

Le retraitement des décalages d'enlèvement a eu un impact négatif de 28 M$, lequel s’explique pour l’essentiel (26 M$) par l’ajustement de la valorisation des droits à enlèvement (1,3 million de barils entre l’Angola et le Gabon) au cours du pétrole en vigueur au 31 mars 2020.

Après intégration de cet ajustement, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe au T1 2020 est de 80 M$, en recul marqué par rapport au T4 2019.

Activités de production

Gabon

La production d’huile en part M&P (80%) sur le permis d’Ezanga s’élève à 19 594 b/j (24 492 b/j à 100%) au T1 2020, soit une augmentation de 5% par rapport au T4 2019. Cette hausse s’explique notamment par la mise en production de trois nouveaux puits sur la période.

La décision de suspension des activités de forage de développement prise en mars à la suite de la chute des cours du pétrole a été immédiatement suivie d’effets, et l’appareil de forage a été démobilisé et stocké sur site.

Tanzanie

La production de gaz en part M&P (48,06%) sur le permis de Mnazi Bay s’élève à 30,7 Mpc/j (63,8 Mpc/j à 100%) au T1 2020. Les nominations de gaz par TPDC restent inférieures à celles des périodes précédentes en raison d’une disponibilité soutenue des capacités de génération hydroélectrique.

Angola

La production en part M&P (20%) du Bloc 3/05 au T1 2020 a été de 4 213 b/j (21 065 b/j à 100%), en retrait de 5% par rapport au T4 2019.

Situation financière

Au 31 mars 2020, M&P affichait une position de trésorerie de 249 M$, en augmentation par rapport à la clôture de l’exercice 2019 (231 M$ au 31 décembre 2019). Il est à noter que le mois de mars a été marqué par le remboursement des 18,75 M$ de la première échéance trimestrielle du Prêt à Terme de 600 M$.

Le Groupe met activement en place les différentes mesures de réduction des coûts annoncées récemment, et se concentre sur toutes les mesures de préservation de ses liquidités.

Par ailleurs, étant donné la situation actuelle des prix du brut, le Groupe ne s’interdit pas de procéder à des réductions de production temporaires et ciblées, dans certains cas où les conditions de réservoir permettent de les rattraper rapidement.

Report de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires

Face aux incertitudes liées à la crise sanitaire actuelle due à l'épidémie de coronavirus, le Conseil d’administration de la société Etablissements Maurel & Prom SA qui s’est réuni le 22 avril 2020 a pris la décision de reporter la date de l’Assemblée Générale annuelle initialement fixée au 11 juin 2020 au 30 juin 2020 à 14h30. Les modalités de tenue de la réunion seront communiquées ultérieurement.

Français Anglais pieds cubes pc cf cubic feet millions de pieds cubes par jour Mpc/j mmcfd million cubic feet per day milliards de pieds cubes Gpc bcf billion cubic feet baril B bbl barrel barils d’huile par jour b/j bopd barrels of oil per day millions de barils Mb mmbbls million barrels barils équivalent pétrole bep boe barrels of oil equivalent barils équivalent pétrole par jour bep/j boepd barrels of oil equivalent per day millions de barils équivalent pétrole Mbep mmboe million barrels of oil equivalent

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n’est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d’hypothèses que nous considérons comme raisonnables, mais qui pourraient néanmoins s’avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut, les variations des taux de change, les incertitudes liées à l’évaluation de nos réserves de pétrole, les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés, les problèmes opérationnels, la stabilité politique, les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

