Maurel & Prom : Entrée de Maurel & Prom en Angola

Paris, 23 octobre 2018

N°13-18

Entrée de Maurel & Prom en Angola

Maurel & Prom annonce la signature d'un contrat d'achat et de vente en vue de l'acquisition de la participation de 20% détenue par AJOCO dans deux blocs en production et développement situés en eaux peu profondes au large de l'Angola

 Une nouvelle étape dans la stratégie de croissance de Maurel & Prom en Afrique o Entrée de M&P en Angola o Nouvelle expansion dans le bassin du Congo, une région d'ancrage historique du Groupe

 Des actifs établis dotés d'un long historique de production et d'un potentiel de croissance o Production nette de 4 600 b/j pour la participation de 20% selon les estimations de M&P

 Montant de l'opération de 80 M$, financés sur la trésorerie existante de M&P o La transaction prévoit également le versement conditionnel d'un montant pouvant atteindre 25 M$ en fonction de l'évolution des cours du pétrole et du développement des ressources des actifs



COMMUNICATION FINANCIERE Le communiqué du chiffre d'affaires 9 mois 2018 sera diffusé le mercredi 24 octobre 2018 avant l'ouverture des marchés. A la suite de cette publication, Maurel & Prom tiendra une conférence analystes/investisseurs via un audio webcast à 9h30, suivie d'une séance de questions/réponses. Pour y participer, cliquer sur le lien à partir de 9h30 le mercredi 24 octobre 2018 : https://edge.media-server.com/m6/p/hwyr66qf/lan/fr

Le groupe Maurel & Prom (Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070) annonce la signature d'un contrat d'achat et de vente (le « SPA ») en vue de l'acquisition de la participation de 20% détenue par Angola Japan Oil Co., Ltd. (« AJOCO »), une filiale détenue majoritairement par Mitsubishi Corporation (« Mitsubishi »), dans deux blocs au large de l'Angola, le Bloc 3/05 et le Bloc 3/05A (l' « Opération »).

Michel Hochard, Directeur général de Maurel & Prom, a déclaré : « Cette opération est une étape importante dans la stratégie de croissance de Maurel & Prom et souligne notre capacité à réagir face aux opportunités de marché. Elle nous permet de diversifier immédiatement notre production grâce à des actifs qui ont fait leurs preuves, avec des antécédents solides et dotés d'un potentiel de croissance. Nous sommes ravis de démarrer un nouveau chapitre de l'histoire de M&P en Angola, un pays d'Afrique qui occupe une place majeure dans le secteur des hydrocarbures et qui offre des opportunités prometteuses pour l'avenir dans la mesure où l'industrie pétrolière locale fait actuellement l'objet d'une refonte de grande ampleur sur le plan institutionnel et réglementaire. Cette acquisition marque également le début de la stratégie de création de valeur par croissance externe élaborée par M&P en tant que plateforme de développement international de Pertamina ».

Modalités de l'opération et calendrier d'exécution

Le montant de l'opération s'élève à 80 M$ qui seront financés sur la trésorerie existante de Maurel & Prom. La transaction prévoit également le versement conditionnel d'un montant pouvant atteindre 25 M$ en fonction de l'évolution des cours du pétrole et du développement des ressources des actifs.

La signature de la transaction reste soumise à la réalisation de certaines conditions, notamment l'obtention des autorisations gouvernementales angolaises et la renonciation aux droits de préemption applicables. Cette information fera l'objet d'un nouveau communiqué de presse.

Une forte dimension stratégique pour M&P

Cette acquisition s'intègre dans la stratégie de développement du Groupe visant des opérations de croissance externe créatrices de valeur :

 Elle marque l'entrée de M&P en Angola, un acteur majeur de l'industrie pétrolière qui ouvre de réelles opportunités pour l'avenir o Renforcement de la position de M&P dans le bassin du Congo, région historique de l'expérience opérationnelle du Groupe o Opportunités futures de coopération dans l'industrie pétrolière en Angola

 Elle permet à M&P de compléter son portefeuille existant d'actifs de production o Accès à une production immédiate à partir d'actifs générateurs de flux de trésorerie o Actifs de qualité en eaux peu profondes dans un bassin prolifique avec un long historique de production

 Elle offre un potentiel de croissance via une optimisation des champs et un développement de ressources supplémentaires o Des perspectives s'ouvrent à plus long terme à travers le développement possible de ressources contingentes (Punja)



Des actifs établis dotés d'un long historique de production et d'un potentiel de croissance

Les blocs 3/05 et 3/05A sont situés dans des eaux peu profondes (à environ 100 mètres de profondeur) dans le bassin du Congo, une région dans laquelle M&P dispose d'une présence historique. Situés à environ 30 km au large des côtes angolaises, ces deux blocs sont exploités par la compagnie nationale pétrolière Sonangol Pesquisa e Produção (« Sonangol P&P »). Ils sont contigus et partagent les installations de traitement et d'exportation du brut.

En production depuis le milieu des années 80, le bloc 3/05 regroupe huit champs matures (Bufalo, Cobo, Impala, Impala SE, Oombo, Pacassa, Palanca et Pambi) dont la production nette pour 20% est estimée par M&P à 4 600 b/j pour 2018. La licence d'exploitation actuelle a pour terme juin 2025 avec une possibilité de renouvellement.

Le bloc 3/05A renferme deux champs commercialement exploitables (Caco et Gazela) et offre des perspectives au travers du champ de Punja, une découverte importante en phase de pré-développement.

Ezanga (M&P 80 %)

Développé et actuellement opéré par M&P

Blocs 3/05 et 3/05A

Palanca field

Plus d'informations :www.maureletprom.fr

Contacts

MAUREL & PROM

Relations presse, actionnaires et investisseurs Tél : 01 53 83 16 45 ir@maureletprom.fr

NewCap

Communication financière et relations investisseurs Julie Coulot/Louis-Victor Delouvrier

Tél : 01 44 71 98 53 maureletprom@newcap.eu

Relation Media

Nicolas Merigeau Tél : 01 44 71 94 98 maureletprom@newcap.eu

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris

CAC All-Share - CAC Oil & Gas - Next 150 - Eligible PEA-PME and SRD

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA