Maurel & Prom : Informations concernant l'Assemblée générale mixte du 30 juin 2020

Paris, 9 juin 2020

N° 10-20

Informations concernant l'Assemblée générale mixte

du 30 juin 2020

Compte tenu de la pandémie mondiale de Covid-19 et des mesures de restriction de déplacements et de rassemblements prises par le Gouvernement et conformément aux dispositions de l'Ordonnance n°2020- 321 du 25 mars 2020, l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Etablissements Maurel & Prom S.A. se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, le mardi 30 juin 2020 à 14 heures 30, au siège social de la Société situé au 51, rue d'Anjou - 75008 Paris.

Dans ces conditions, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance, avant l'assemblée générale, soit via le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, soit via Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS.

L'assemblée Générale de la Société sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site internet de la Société (www.maureletprom.fr). Chaque actionnaire a la faculté de poser des questions écrites sur les sujets qui relèvent de l'assemblée générale au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.

Pendant l'assemblée générale, il ne sera pas possible de poser des questions, ni de déposer des projets d'amendements ou de nouvelles résolutions.

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Un avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») du 20 mai 2020 et contient l'ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis à cette Assemblée. Ce document ainsi que le rapport du Conseil d'administration y afférent peuvent être consultés sur le site Internet de la Société (www.maureletprom.fr, rubrique « Investisseurs », puis « Assemblée Générale 2020 »).

Il a été suivi de la publication le 8 juin 2020 de l'avis de convocation au BALO ainsi que dans le journal « La Loi » du même jour.

Les documents préparatoires à cette Assemblée visés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce pourront être consultés sur le site Internet de la Société à l'adresse indiquée ci-dessus dans les délais prévus par la réglementation applicable. En outre, les documents préparatoires à cette Assemblée visés aux articles L. 225-115, L. 225-116 et R. 225-83 du Code de commerce pourront être consultés, dans les délais prévus par la réglementation applicable, au siège social de la Société (51, rue d'Anjou, 75008 Paris).

Tout actionnaire titulaire de titres au nominatif pourra demander à compter de la publication de l'avis de convocation et jusqu'au cinquième jour inclus avant la date de l'Assemblée, que lui soient envoyés les documents et renseignements visés aux articles L. 225-115, R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce. Cette demande devra être adressée par voie postale à la Société ou à CACEIS Corporate Trust (CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9).

