Maurel & Prom : La valeur du jour à Paris - MAUREL & PROM malmené malgré un deuxième trimestre solide

Maurel & Prom abandonne plus de 5% à 2,95 euros malgré la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel sans surprise. La "junior" pétrolière contrôlée à plus de 70% par l'indonésien Pertamina a réalisé au deuxième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 126 millions de dollars, soit globalement conforme à la prévision de LCM (126,4 millions). Les ventes ont accéléré par rapport à premier trimestre (103 millions de dollars) en raison de la hausse de la production au Gabon (+26% à 115 millions de dollars) et du prix de vente moyen du pétrole (+13,5% à 72,5 dollars).Dans une note publiée ce matin, le broker souligne qu'atteindre ce prix moyen de vente constitue une performance remarquable compte tenu du prix moyen du baril de Brent (69,1 dollars).Sur le front de la production également, les indicateurs sont au vert avec 25 395 barils par jour, contre 24 666 b/j au premier trimestre 2019 et 19 173 b/j au deuxième trimestre 2018. La production du mois de juin a atteint 26 729 b/j, ce qui représente, selon l'analyste, "un signal très encourageant".En revanche, le chiffre d'affaires a reculé de 20% à 7 millions de dollars en Tanzanie, la production de gaz faisant face à la concurrence hydroélectrique à la suite des pluies en Afrique australe.Sur le semestre, le chiffre d'affaires est ainsi ressorti à 229 millions, en baisse de 4%. Retraité des décalages d'enlèvement, qui seront rattrapés par la suite, le chiffre d'affaires aurait progressé de 15%. La production moyenne sur le semestre a augmenté, elle, de 16% à 25 033 b/j.Au chapitre financier, la situation est bonne. Au 30 juin, la trésorerie du groupe atteignait 360 millions de dollars, contre 280 millions au 31 décembre. Cette nette appréciation s'explique par une belle performance opérationnelle, une concentration plus forte des investissements dans l'exploration au second semestre et la conclusion en juin 2019 d'un accord avec la Gabon Oil Company (GOC), partenaire du groupe sur le permis d'Ezanga, pour mettre fin au mécanisme de portage dont celle-ci bénéficiait.Cet accord s'est traduit par la réception de 45 millions de dollars courant juin. GOC doit encore 43 millions à Maurel & Prom.En termes de perspectives, la junior pétrolière prévoit le démarrage de l'exploitation de trois forages au Gabon d'ici la fin de l'année.En résumé indique LCM, cette publication met en lumière de nombreux éléments positifs : la bonne tenue de la production, le premium de vente sur le Brent et le renforcement significatif du bilan. L’intermédiaire a maintenu son opinion Achat et son objectif de cours de 3,6 euros.Selon une source de marché, Oddo BHF a réitéré son opinion Neutre et son objectif de cours de 4,5 euros.