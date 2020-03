Maurel & Prom : M&P obtient un nouveau profil de remboursement de sa dette

Regulatory News :

Établissements Maurel & Prom (Paris:MAU) (Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070, « M&P ») annonce la signature de deux avenants (les « Avenants ») visant à rééchelonner les remboursements de ses deux facilités d’emprunt, à savoir l’emprunt à terme de 600 M$ auprès d’un syndicat de banques (le « Prêt à Terme ») et l’emprunt de 200 M$ (dont 100 M$ tirés et 100 M$ non tirés) auprès de l’actionnaire majoritaire de M&P, PT Pertamina International Eksplorasi Dan Produksi (« PIEP ») (le « Prêt d’Actionnaire »).

Selon les dispositions des Avenants, les échéances des deux prêts ont été réduites en 2020 et 2021, permettant à M&P de maintenir une liquidité suffisante et de mieux adapter les remboursements de dette à la génération de cash-flow et au profil d’investissements. L’avenant au Prêt d’Actionnaire témoigne également du soutien continu qu’apporte PIEP à M&P, dans la mesure où une partie importante de son remboursement a maintenant été reportée à 2024, au-delà de l’échéance finale du Prêt à Terme.

Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : « Obtenir ces Avenants est une mesure saine qui permettra à M&P de réaliser des progrès tangibles en matière de désendettement tout en maintenant une trésorerie solide dans l’environnement macroéconomique actuel. A la suite de la période de grâce initiale de deux ans, M&P est engagé à réduire sa dette, et la première échéance trimestrielle du Prêt à Terme qui sera remboursée dans les prochains jours marque une étape importante. M&P est solidement positionné pour faire face à la volatilité des conditions de marché actuelles, grâce à ses actifs de long terme et à la flexibilité qu’offre le contrôle opérationnel de ses principaux actifs ».

Il a été convenu avec les prêteurs, comme condition à l’avenant au Prêt à Terme, que la distribution des dividendes sera plafonnée à un montant annuel de 15 M$ pour 2021 et 2022. Pour rappel, selon les dispositions de l’accord du Prêt à Terme initial signé en décembre 2017, les distributions de dividendes de M&P sont actuellement limitées à un montant annuel de 10 M$ de dollars jusqu’à fin 2020.

L’encours total de la dette de M&P s’élève actuellement à 700 M$ (600 M$ de Prêt à Terme et 100 M$ de Prêt d’Actionnaire). À la fin février 2020, la trésorerie de M&P s’élevait à 267 M$, soit une dette nette de 433 M$. M&P peut également débloquer immédiatement des liquidités supplémentaires grâce à la tranche non utilisée de 100 M$ du Prêt d’Actionnaire.

Termes principaux des facilités d’emprunt de M&P :

Prêt à Terme Prêt d’Actionnaire Date de l’accord Décembre 2017 Décembre 2017 Montant 600 M$ 100 M$ tirés + 100 M$ non tirés Taux d’intérêt Libor +1,5 % Libor +1,6 % Remboursements 16 échéances trimestrielles 17 échéances trimestrielles Premier remboursement Mars 2020 Décembre 2020 Dernière échéance Décembre 2023 Décembre 2024

Les banques participant au Prêt à Terme sont les suivantes : Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Natixis, PT Bank Mandiri, Sumitomo Mitsui Banking, Crédit Agricole, DBS, ING, HSBC et PT Bank Negara Indonesia.

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des événements ou des circonstances dont la réalisation future n’est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d’hypothèses que nous considérons comme raisonnables, mais qui pourraient néanmoins s’avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l’évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est cotée sur Euronext Paris

CAC All-Share – CAC Oil & Gas – Next 150 - Eligible PEA-PME and SRD

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

