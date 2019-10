Maurel & Prom : Nomination d'un nouveau Directeur Général

Nous sommes heureux d'accueillir M. Olivier de Langavant au sein de Maurel & Prom. Son expérience et sa connaissance de notre industrie alliées à ses compétences opérationnelles et stratégiques seront de précieux atouts dans la poursuite du développement du Groupe ».

Le Conseil d'administration tient à remercier M. Michel Hochard pour son engagement et le travail accompli depuis 2014 en qualité de Directeur Général du Groupe Maurel & Prom. La qualité des résultats obtenus lors de son mandat notamment la réussite de la restructuration financière du Groupe et le succès de la stratégie de développement permet aujourd'hui de positionner le Groupe dans une dynamique de croissance durable.

Olivier de Langavant

Après des activités en France puis en Côte d'Ivoire, M. Olivier de Langavant intègre en 1981 Elf Aquitaine (ultérieurement TOTAL) comme Ingénieur Réservoir successivement en France, Congo, USA et Colombie, avant d'être nommé Directeur Opérations aux Pays-Bas.

Il est Directeur Général Adjoint de TOTAL E&P Angola de 1998 à 2002, puis Directeur Général de TOTAL E&P Myanmar.

En 2005, il rejoint à nouveau TOTAL E&P Angola en qualité de Directeur Général.

En 2009, M. Olivier de Langavant est nommé Directeur Finance, Economie et Systèmes d'information de TOTAL E&P au siège du Groupe TOTAL puis, à compter de 2011, il devient Directeur de la Stratégie, du Business Développement et de la R&D de TOTAL E&P et enfin Directeur Asie Pacifique basé à Singapour de 2015 à 2017.

A partir de 2012, il est également membre du Comité de Direction du Groupe Total (ensuite Comité Performance Groupe à partir de 2015).

