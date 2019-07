Maurel & Prom : Production et chiffre d'affaires du premier semestre 2019

Production et chiffre d'affaires du premier semestre 2019

La hausse de la production au Gabon au premier semestre 2019 (+16% par rapport au premier semestre 2018) dans un environnement de prix similaire (prix de vente moyen de l'huile de 68,4 $/b au S1 20191 contre 69,2 $/b au S1 2018 et 68,2 $/b au S2 2018) n'est pas reflétée dans le chiffre d'affaires en raison d'un décalage d'enlèvement de 591 mille barils : 382 mille barils produits mais non enlevés sur S1 2019, auxquels il convient d'ajouter les décalages d'enlèvements constatés sur le S1 2018 qui avaient joué en sens inverse, les enlèvements ayant

Cette augmentation traduit les progrès réalisés dans la gestion de l'évacuation de l'huile, ainsi que la consolidation du potentiel de production du champ grâce aux forages de développement et à la poursuite du programme d'injection d'eau.

Tanzanie

En Tanzanie, la production opérée s'est élevée en moyenne à 66,2 Mpc/j à 100% au cours du premier semestre 2019, soit 31,8 Mpc/j en part M&P (48,06%), en baisse de 17% par rapport au S1 2018.

Ce retrait s'explique par la précocité et l'intensité de la saison des pluies en Afrique de l'Est cette année, laquelle a conduit à un accroissement sensible de la capacité de génération de courant hydroélectrique au détriment de la demande de gaz.

Trésorerie

Le Groupe affiche une position de trésorerie de 360 M$ au 30 juin 2019, en hausse significative par rapport au 31 décembre 2018 (280 M$). Cette situation s'explique notamment par la conclusion en juin 2019 d'un accord avec la Gabon Oil Company (GOC), partenaire du Groupe sur le permis d'Ezanga, pour mettre fin au mécanisme de portage dont celle-ci bénéficiait.

Cet accord inclut notamment la rétrocession de droits à enlèvement de 713 mille barils enlevés par M&P au titre du portage de la GOC pour l'année 2018 et le début de l'année 2019. Cette rétrocession s'est faite en contrepartie d'un encaissement de 45 M$, inclus dans la trésorerie au 30 juin, et qui sera compensée au S2 2019, durant lequel le Groupe enlèvera donc moins d'huile.

Par ailleurs, une somme de 43 M$ a été versée par la GOC sur un compte séquestre afin de solder la créance de portage historique (sommes antérieures à 2018). Cette somme est libérable en décembre 2019 et n'est donc pas encore incluse dans la trésorerie de M&P au 30 juin.

Une partie de cette trésorerie sera utilisée au second semestre 2019 pour financer le programme d'exploration soutenu (estimé à environ 65 M$) et le solde des paiements relatifs aux acquisitions de 2018 (Venezuela et Angola).

Perspectives et développement

Poursuite des opération sur le permis de Mios en France

Le résultat d'exploration positif sur le puits de puits Caudos-Nord-2D(CDN-2D) annoncé lors des résultats du premier semestre 2019 a conduit le Groupe à poursuivre sa campagne de forage avec la réalisation du puits de Caudos-Nord-3D(CDN-3D). Le forage de ce second puits a débuté mi-avril et s'est conclu positivement fin mai, confirmant les résultats du CDN-2D.

Cette découverte devrait rester toutefois modeste par la taille, avec un volume total d'huile commercialisable estimé à environ un million de barils

Programme d'exploration au Gabon

Les travaux de génie civil nécessaires à la préparation du forage d'exploration sur le permis de Kari au sud Gabon ont débuté fin mai 2019. Le chenal d'accès à la zone de forage a été réalisé à 50% et les travaux poursuivent leur cours. Le démarrage du forage proprement dit est attendu au dernier trimestre 2019.

