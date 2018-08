Maurel & Prom : Résultats consolidés au 30 juin 2018

Paris, le 3 août 2018, 18h00 CEST

No. 11-18

Résultats consolidés au 30 juin 2018

• Performances opérationnelles solides dans un contexte de prix favorables o Chiffre d'affaires en progression de 14% à 196 M€ (237 M$) o Excédent brut d'exploitation en hausse de 27% à 99 M€ (120 M$) o Résultat opérationnel positif à 53 M€ (64 M$) o Résultat financier en nette amélioration à -8 M€ (-10 M$) contre -54 M€ (-65 M$) o Résultat des sociétés mises en équivalence (SEPLAT) en progression à 9 M€ (11 M$) o Forte amélioration du résultat net à 20 M€ (24 M$)

• Renforcement du bilan o Réduction de l'endettement net de -28 M€ au S1 2018 o Trésorerie de 265 M€ en augmentation de 49 M€



Principaux agrégats financiers au 30 juin 2018

en M€

S1 2017

Var.

Chiffre d'affaires

Excédent brut d'exploitation

14% 27%

en % du CA

Résultat opérationnel

Résultat financier

53 -8

19 -54

Quote-part des sociétés mises en équivalence

Résultat net consolidé

Flux net de trésorerie généré par les opérations

Trésorerie nette à la clôture

76 265

79 216

41%

Le Conseil d'administration du Groupe Maurel & Prom, réuni le 3 août 2018, sous la présidence de

Monsieur Aussie B. Gautama, a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2018.

Michel Hochard, Directeur général de Maurel & Prom a déclaré : « Dans un environnement économique plus favorable, Maurel & Prom affiche une progression de ses résultats sur le premier semestre 2018 comme le souligne la nette hausse (+27%) de notre excédent brut d'exploitation à 99 M€. Au cours du second semestre, nous allons concentrer nos efforts sur la réalisation de notre programme de forages au Gabon et nos perspectives de croissance organiques et externes. »

Faits marquants

• Sécurité au travail : notre priorité

Au 30 juin 2018, les indicateurs clés en moyenne annuelle glissante sont les suivants :

- Nombre de décès accidentel : 0(1)

- Taux de fréquence des blessures avec arrêt (LTIF) : 0,50(1)

- Taux de fréquence des blessures dites enregistrables (TRIR) : 1,76(1)

(1) Sur la base de 4 millions d'heures travaillées

Ces indicateurs sont à corréler avec la reprise des activités de forage sur le permis Ezanga depuis le début de l'année pour lesquelles un renforcement des process EHS-S en matière de sécurité au travail a été spécifiquement développé. Toutefois, le Groupe a enregistré plusieurs incidents au cours du deuxième trimestre 2018, nous conduisant à renforcer nos actions correctives et préventives.

• Opérations

La production opérée d'huile au Gabon s'élève à 21 561 b/j, soit 17 249 b/j en part M&P, sur le premier semestre 2018.

La production de gaz en Tanzanie affiche quant à elle de nouvelles performances sur le premier semestre à hauteur de 79,3 Mpc/j à 100%, soit 38,1 Mpc/j en part M&P. Depuis le mois de février 2018, la production opérée est restée à un niveau moyen supérieur à 80 Mpc/j, avec une progression constante jusqu'à atteindre un niveau de 89 Mpc/j en juin 2018.

Au premier semestre 2018, l'activité d'exploration a été concentrée sur la préparation des forages prévus au Gabon qui devraient débuter fin 2018. En outre, une étude sismique complémentaire a été réalisée en Namibie sur les licences 44 et 45.

• Finances

La hausse des prix du Brent s'est poursuivie au cours du premier semestre 2018. Le prix moyen de vente d'huile produite au Gabon s'élève à 69,2 $/b sur le premier semestre 2018, soit une progression de 36% par rapport au premier semestre 2017. Cette hausse des prix permet d'enregistrer un chiffre d'affaires(2)

consolidé de 196 M€ en progression de 14% par rapport au premier semestre 2017 ; et ce malgré un retrait de 13% de la production au Gabon dû à une limitation de l'évacuation des volumes d'huile dans le pipeline d'export demandée par l'opérateur à la suite de la constatation de montées en pression dans le pipeline desservant Cap Lopez. Après concertation avec les différents utilisateurs, le niveau de production se rétablit progressivement (21 577 b/j en juillet).

L'environnement de prix favorable a eu un effet positif sur les marges du Groupe. La marge d'excédent brut d'exploitation passe ainsi de 45% du chiffre d'affaires au premier semestre 2017 à 51% au premier semestre 2018. Le résultat opérationnel courant s'élève à 56 M€ au S1 2018 en nette progression par rapport au S1 2017. Le résultat opérationnel du Groupe ressort quant à lui à 53 M€ au S1 2018 contre

19 M€ au S1 2017.

(2) L'entrée en vigueur de la norme IFRS 15, d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2018, a amené le Groupe à changer de critère de reconnaissance du chiffre d'affaires. Celui-ci n'est plus basé sur les droits acquis sur la production livrée aux terminaux pétroliers (« entitlement method ») ; le chiffre d'affaires se calcule dorénavant sur la base des enlèvements sur la période.

Conformément à IFRS 15, ce changement de méthode a été appliqué de manière prospective, sans retraitement des périodes comparatives. L'effet sur le chiffre d'affaires du premier semestre 2018 au Gabon est positif et de l'ordre de 18 M$, les volumes enlevés étant supérieurs à la production.

Le résultat financier du premier semestre 2018 s'établit à -8 M€, incluant essentiellement le coût d'endettement net de -9 M€. Le refinancement en dollars du Groupe fin 2017 a conduit à une réduction significative de l'exposition au risque de change. Le résultat de change ressort positif à 1 M€ sur la période contre une perte de 33 M€ au 30 juin 2017.

Le résultat des sociétés mises en équivalence s'établit à 9 M€ traduisant la nette progression des résultats financiers de SEPLAT (20,46 % M&P) au S1 2018 à la suite d'une part du rétablissement de sa production d'hydrocarbures aux niveaux atteints avant la déclaration de force majeure sur le terminal d'exportation

Transforcados (Nigéria) et d'autre part du renforcement de sa production de gaz. Il convient de noter que les titres mis en équivalence de SEPLAT à hauteur de 134 M€ ne reflètent pas la valeur boursière de la

quote-part de M&P dont le montant est évalué à 187 M€ au 30 juin 2018.

Après prise en compte des éléments ci-dessus et d'une charge d'impôt de 34 M€, le résultat net consolidé du Groupe au 30 juin 2018 est de 20 M€.

Les flux de trésorerie générés par les opérations du Groupe sont de 77 M€ sur le S1 2018. Ces flux ont

notamment permis de financer à hauteur de 31 M€ les investissements dont la majorité a été effectuée au Gabon sur le permis de production d'Ezanga, et le paiement des intérêts d'emprunt qui s'élève à 7M€.

Au 30 juin 2018, le Groupe affiche une position de trésorerie de 265 M€ et un endettement net de

335 M€.

Le rapport financier au 30 juin 2018 est disponible sur le site internet de la Société : www.maureletprom.fr

Français Anglais Million M m Million pieds cubes pc cf cubic feet pieds cubes par jour pc/j cfpd cubic feet per day milliers de pieds cubes kpc Mcf 1,000 cubic feet millions de pieds cubes Mpc MMcf 1,000 Mcf = million cubic feet milliards de pieds cubes Gpc Bcf billion cubic feet baril b bbl barrel barils d'huile par jour b/j bopd barrels of oil per day milliers de barils kb Mbbl 1,000 barrels millions de barils Mb MMbbl 1,000 Mbbl = million barrels barils équivalent pétrole bep boe barrels of oil equivalent barils équivalent pétrole par jour bep/j boepd barrels of oil equivalent per day milliers de barils équivalent pétrole kbep Mboe 1,000 barrels of oil equivalent millions de barils équivalent pétrole Mbep MMboe 1,000 Mbbl = million barrels of oil equivalent RS18_3AOUT18_FR

Contacts

MAUREL & PROM

Relations presse, actionnaires et investisseurs Tél : 01 53 83 16 45 ir@maureletprom.fr

NewCap

Communication financière et relations investisseurs Julie Coulot / Louis-Victor Delouvrier

Tél : 01 44 71 98 53 maureletprom@newcap.eu

Relation Media

Nicolas Merigeau Tél : 01 44 71 94 98 maureletprom@newcap.eu

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris

CAC All-Share - CAC Oil & Gas - Next 150 - Eligible PEA-PME and SRD

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA