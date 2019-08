Maurel & Prom : Résultats consolidés au 30 juin 2019

www.maureletprom.fr

En tant que Directeur Général des Etablissements Maurel & Prom (ci-après « Maurel & Prom » ou la « Société »), et sous la responsabilité du Président Monsieur Aussie B. GAUTAMA, Monsieur Michel HOCHARD est responsable de l'information financière et notamment du rapport financier semestriel.

Ses coordonnées sont les suivantes :

Monsieur Michel HOCHARD

Directeur Général

Maurel & Prom 51 rue d'Anjou 75008 Paris

Téléphone : 01 53 83 16 00 Télécopie : 01 53 83 16 05

Attestation

« J'atteste qu'à ma connaissance les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans son périmètre de consolidation, et que le rapport semestriel d'activité figurant aux pages 4 à 32 présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées, ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants. »

Le Directeur Général

Michel HOCHARD,

Paris, le 1er août 2019

3 ACTIVITE DU GROUPE AU PREMIER SEMESTRE 2019

3.1

Activité de production

unités

Var. S1 19 / S1 18

Production 100 % opérée par

Maurel & Prom

Huile

Gaz

b/j Mpc/j

TOTAL

bep/j

24 666 73,7 36 950

25 395 58,7

35 812

25 033 66,2 36 061

21 561 79,3 34 780

16% -17% 4%

Production en part Maurel & Prom

Huile

Gaz

b/j Mpc/j

TOTAL

bep/j

19 733 35,4 25 636

20 316 28,2 25 020

20 026 31,8 25 326

17 249 38,1 23 602

16% -17% 7%

Au premier semestre 2019, la production opérée d'huile au Gabon s'est élevée à 25 033 b/j (20 026b/j en part M&P), en progression de 16% par rapport à l'an dernier. La production a progressé au cours du premier semestre, passant de 25 003 b/j en janvier à 26 729 b/j en juin, sans être limitée par les difficultés d'évacuation rencontrées en 2018. Cette augmentation traduit les progrès réalisés dans la gestion de l'évacuation de l'huile, ainsi que la consolidation du potentiel de production du champ grâce aux forages de développement et à la poursuite du programme d'injection d'eau. Par ailleurs, la campagne de forage de développement entamée en 2018 se poursuit au premier semestre 2019. Cette campagne permet de consolider le potentiel de production et de contrer les effets de la déplétion naturelle du champ.

En Tanzanie, la production opérée moyenne est de l'ordre de 66,2 Mpc/j à 100 %, ce qui correspond à 31,8 Mpc/j en part M&P (48,06%) en baisse de 17% par rapport au premier semestre 2018. Ce retrait s'explique par la précocité et l'intensité de la saison des pluies en Afrique de l'Est cette année, laquelle a conduit à un accroissement sensible de la capacité de génération de courant hydroélectrique au détriment de la demande de gaz.

3.2

Autres Activités

Les éléments relatifs aux autres activités constituent les faits marquant de la période et sont inclus en note 6.5.1.1.

3.3

Eléments financiers

3.3.1 Chiffre d'affaires

S1 2019

Var.S1 19 / S1 18

Quantités vendues sur la période en part M&P

millions de barils d'huile millions de MMBTU

1,4 1,6

3,3 2,6

3,0 5,9

3,1 -2%

7,1 -17%

Prix de vente moyen

HUILE, en $/b GAZ, en $/ BTU

63,9 72,5

3,26 3,28

68,4 3,27

69,2 -1%

3,17 3%

CHIFFRE D'AFFAIRES (en M$)

Ventes d'hydrocarbures

100 123

Gabon

91 115

Tanzanie

9 7

Activité de forage

Chiffre d'affaires consolidé (en M$)

222 206 16 7

231 -4%

213 -3%

18 -14%

229

6 10%

Retraitement des décalages d'enlèvements (en M$)

-27

+14

Revenu retraité des décalages d'enlèvements (en M$)

256

223 +15%

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour le premier semestre 2019 qui s'élève à 229 M$ affiche une diminution de 4 % par rapport au premier semestre 2018.

La hausse de la production au Gabon au premier semestre 2019 (+16% par rapport au premier semestre 2018) dans un environnement de prix similaire (prix de vente moyen de l'huile de 68,4 $/b au S1 20191 contre 69,2 $/b au S1 2018 et 68,2 $/b au S2 2018) n'est pas reflétée dans le chiffre d'affaires en raison d'un décalage d'enlèvement de 591 mille barils : 382 mille barils produits mais non enlevés sur S1 2019, auxquels il convient d'ajouter les décalages d'enlèvements constatés sur le S1 2018 qui avaient joué en sens inverse, les enlèvements ayant à l'époque excédé de 209 mille barils la production.

Hors effets d'enlèvements, le revenu retraité du Groupe est en augmentation de 15% par rapport au S1 2018, à 256 M$ contre 223 M$ au premier semestre 2018.

Le chiffre d'affaires réalisé en Tanzanie au S1 2019 s'établit à 16 M$, contre 18 M$ au S1 2018.