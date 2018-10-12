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Maurel & Prom : Venezuela-Maurel et Prom confirme lorgner les parts de Shell

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12/10/2018 | 18:05

12 octobre (Reuters) - Maurel Et Prom a annoncé vendredi dans un communiqué :

* CONFIRMER TRAVAILLER SUR L'ACQUISITION DE LA PARTICIPATION DE 40% DE SHELL DANS LE CHAMP PÉTROLIER URDANETA WEST AU VENEZUELA.

* UN CONTRAT DE CESSION D'ACTIONS A ÉTÉ SIGNÉ AVEC SHELL.

* LE PRIX D'ACQUISITION DES ACTIONS DE SHELL DANS LA SOCIÉTÉ MIXTE S'ÉLÈVE À ENVIRON 70 MILLIONS D'EUROS, FINANCÉ PAR LA TRÉSORERIE EXISTANTE DE MAUREL & PROM.

* LA FINALISATION DE CETTE OPÉRATION RESTE SOUMISE À LA RÉALISATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE CONDITIONS. Le communiqué : https://reut.rs/2IRbRfX Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
MAUREL & PROM -1.80%4.63 Cours en temps réel.30.97%
ROYAL DUTCH SHELL -0.62%28.2 Cours en différé.2.12%
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Données financières (€)
CA 2018 404 M
EBIT 2018 127 M
Résultat net 2018 68,0 M
Dette 2018 281 M
Rendement 2018 -
PER 2018 12,92
PER 2019 8,57
VE / CA 2018 2,98x
VE / CA 2019 2,22x
Capitalisation 921 M
Graphique MAUREL & PROM
Durée : Période :
Maurel & Prom : Graphique analyse technique Maurel & Prom | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique MAUREL & PROM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 2
Objectif de cours Moyen 6,90 €
Ecart / Objectif Moyen 46%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Michel Hochard Chief Executive Officer
Aussie B. Gautama Chairman
Philippe Corlay Chief Operating Officer
Roman A. Gozalo Independent Director
Nathalie Delapalme Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
MAUREL & PROM30.97%1 068
CONOCOPHILLIPS32.61%84 589
CNOOC LTD27.27%81 711
EOG RESOURCES12.71%70 442
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION5.78%58 524
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED-16.18%35 200
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