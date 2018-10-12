Maurel & Prom : Venezuela-Maurel et Prom confirme lorgner les parts de Shell

12 octobre (Reuters) - Maurel Et Prom a annoncé
vendredi dans un communiqué :
* CONFIRMER TRAVAILLER SUR L'ACQUISITION DE LA PARTICIPATION
DE
40% DE SHELL DANS LE CHAMP PÉTROLIER URDANETA WEST AU VENEZUELA.
* UN CONTRAT DE CESSION D'ACTIONS A ÉTÉ SIGNÉ AVEC SHELL.
* LE PRIX D'ACQUISITION DES ACTIONS DE SHELL DANS LA SOCIÉTÉ
MIXTE
S'ÉLÈVE À ENVIRON 70 MILLIONS D'EUROS, FINANCÉ PAR LA TRÉSORERIE
EXISTANTE DE MAUREL & PROM.
* LA FINALISATION DE CETTE OPÉRATION RESTE SOUMISE À LA
RÉALISATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE CONDITIONS.
Le communiqué : https://reut.rs/2IRbRfX
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(Rédaction de Paris)