Maurel & Prom : accord avec Rockover sur des paiements

07/11/2018 | 08:10

Maurel & Prom annonce avoir conclu un accord avec Rockover Energy Limited en vue de l'acquisition des paiements différés détenus par Rockover, en contrepartie de 43 millions de dollars réglée par une combinaison de numéraire et d'émission d'actions M&P.



Le groupe pétrolier pointe une opération relutive en flux de trésorerie, avec des économies annuelles estimées entre six et 10 millions de dollars pour les années à venir. Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 12 décembre pour approuver la transaction.



