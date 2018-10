Maurel &Prom : acquisition dans un champ pétrolier au Venezula

12/10/2018 | 18:26

Maurel & Prom confirme travailler sur l'acquisition de la participation de 40% détenue par Shell Exploration and Production Investments dans la société mixte Petroregional del Lago. Cette société exploite le champ pétrolier Urdaneta West situé sur le Lac Maracaibo au Venezuela.



Maurel & Prom Venezuela a signé un contrat de cession d'actions avec Shell. Le prix d'acquisition des actions de Shell dans la Société Mixte s'élève à environ 70 ME. Cette opération sera financée par la trésorerie existante de Maurel & Prom.



Le Champ produit actuellement environ 16 000 barils de pétrole par jour sur une base à 100 % (soit 6 400 barils par jour pour les 40 % détenus par l'Actionnaire B).



