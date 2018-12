Paris, le 20 décembre 2018

Nº 19-18

Maurel & Prom annonce la finalisation de l'acquisition de la participation de Shell dans le champ pétrolier Urdaneta West au Venezuela

• Nouvelle étape dans la stratégie de croissance de Maurel & Prom en Amérique latine

• Le champ Urdaneta West est un actif en production doté de larges réserves et d'un potentiel de croissance important

• Un cadre organisationnel et contractuel approprié a été mis en place pour assurer un redéveloppement efficace de l'actif et garantir les paiements

Établissements Maurel & Prom (Euronext Paris: MAU, ISIN FR0000051070, « Maurel & Prom ») a annoncé dans le communiqué de presse du 12 octobre 2018 la signature d'un contrat de cession d'actions (le « SSPA ») pour l'acquisition de la participation de 40 % détenue par Shell Exploration and Production Investments B.V. (« Shell ») en tant qu' « Actionnaire B » dans la société mixte Petroregional del Lago (la « Société Mixte ») qui exploite le champ pétrolier Urdaneta West situé sur le Lac Maracaibo au Venezuela (le « Champ »).

Suite à la présente publication, Maurel & Prom est ravi d'annoncer que toutes les conditions suspensives ont été satisfaites et que l'acquisition est désormais finalisée.

La contrepartie totale de l'acquisition des parts de Shell dans la Société Mixte s'élève à 70 M€, financée par la trésorerie existante de Maurel & Prom et composée de :

• 47 M€ qui ont été payés à la finalisation de l'acquisition, et

• 23 M€ payables en décembre 2019, à la date anniversaire de la finalisation de l'acquisition.

Maurel & Prom Venezuela, filiale de Maurel & Prom, a remplacé Shell en tant qu'Actionnaire B dans la Société mixte, avec une participation de 40 %. Corporación Venezolana del Petróleo (« CVP ») et PDVSA Social (« PDVSAS »), filiales à 100 % de Petróleos de Venezuela S.A. (« PDVSA »), détiennent conjointement en tant qu' « Actionnaire A » la participation de 60 % restante dans la Société Mixte.

Nouvelle étape dans la stratégie de croissance de Maurel & Prom en Amérique latine

Michel Hochard, Directeur Général de Maurel & Prom, a déclaré : « Cette opération est en adéquation avec la stratégie de croissance de Maurel & Prom orientée vers des opportunités à fort potentiel dans des régions et des pays où nous possédons une solide expérience opérationnelle. Elle nous donne accès à un actif en production établi appartenant à un système pétrolier de catégorie mondiale et offre un potentiel significatif d'augmentation de la production. Les investissements dans les projets pétroliers et gaziers nécessitent une approche sur le long terme, et nous nous attendons à ce que le travail en collaboration avec PDVSA et ses filiales nous aide à renforcer le développement du Champ dans les années à venir. Nous

avons opéré au Venezuela par le passé et notre connaissance de la région nous rend confiants en la capacité de transformer cette opportunité en un projet couronné de succès. »

Actif en production doté de grandes réserves et d'un important potentiel de croissance

La production estimée du Champ pour l'année 2018 s'élève à environ 15 500 barils de pétrole par jour sur une base de 100 % (soit environ 6 200 barils de pétrole par jour nets pour la participation de 40 % de l'Actionnaire B), avec un potentiel de montée en puissance rapide. En particulier, des interventions ciblées sur les puits au cours des premiers mois d'exploitation pourraient avoir un impact significatif sur la production.

D'autre part, Maurel & Prom poursuivra les efforts menés depuis plusieurs années afin d'atteindre les plus hauts standards d'exigence en termes de santé, de sécurité et d'environnement sur le Champ.

Comme annoncé lors du communiqué de presse du 12 octobre 2018, Maurel & Prom a accepté un plan de redéveloppement pour accroître la production du Champ. Ce plan de redéveloppement (d'un montant maximal d'environ 350 M€ pour la période allant de 2018 à 2023) sera en partie financé par la génération de flux de trésorerie liés à l'exploitation de l'actif, et en partie par des fonds avancés par Maurel & Prom Venezuela (le « Financement du Projet »).

Par ailleurs, le Champ offre un potentiel de croissance élevé via le développement de ressources supplémentaires et la prolongation possible de la durée de la licence au-delà de son terme actuel en 2026.

Un cadre organisationnel et contractuel approprié mis en place pour assurer un redéveloppement efficace de l'actif et garantir les paiements

Dans le cadre de cette opération, plusieurs contrats ont été préalablement approuvés par la Société Mixte afin d'assurer le redémarrage des opérations du programme de travaux et de garantir une circulation sans encombre des flux de trésorerie.

Sur le plan opérationnel, Maurel & Prom Venezuela fournira à la Société Mixte une assistance technique par le biais d'une structure dédiée contrôlée par Maurel & Prom Venezuela, la « Société d'Assistance Technique » (« TAC »), enregistrée au Venezuela et établie à Maracaibo. La Société d'Assistance Technique a notamment vocation à soutenir étroitement la Société Mixte pour la conception et la mise en application des plans de développement. D'importantes préparations ont déjà été effectuées afin de démarrer un programme de travaux immédiatement après la finalisation de l'opération et de permettre une remontée rapide de la production.

Maurel & Prom nommera également des agents détachés pour certains postes au sein de la Société Mixte, selon un accord similaire à celui que Shell avait en place en tant qu'Actionnaire B.

Du point de vue financier et afin d'assurer l'accès aux flux de trésorerie et de garantir les paiements aux différentes parties prenantes, il a été convenu que la production pétrolière du Champ serait divisée en deux parties :

• Une partie de la production sera conservée par PDVSA afin de satisfaire les impôts et les redevances du Venezuela ainsi qu'une partie du dividende payable à l'Actionnaire A ;

• Le restant de la production sera mis à disposition par PDVSA pour être prélevé par un acheteur désigné par la Société Mixte depuis un terminal choisi au Venezuela. Le produit de la vente sera libellé et payé en euros sur un compte en banque situé hors du Venezuela (le « Compte d'Encaissement »).

Les fonds virés sur le Compte d'Encaissement seront utilisés pour le paiement des sous-traitants au titre des dépenses d'exploitation et d'investissement, ainsi que pour le paiement des dividendes à l'Actionnaire B. Les remboursements effectués à Maurel & Prom Venezuela en vertu des modalités du Financement du Projet passeront également par l'intermédiaire du Compte d'encaissement.

Ce communiqué contient de l'information privilégiée au sens des définitions de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014.

