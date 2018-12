Maurel & Prom : augmentation de capital réservée réalisée

18/12/2018 | 08:41

Maurel & Prom annonce la réalisation de l'augmentation de capital réservée au bénéfice de Rockover Energy Limited et, en conséquence, celle de l'opération de rachat des compléments de prix à Rockover autorisée par le conseil d'administration le 5 novembre.



Dans le cadre de la transaction, M&P doit acquérir auprès de Rockover les compléments de prix qu'elle détient en contrepartie d'un paiement en espèces de 10,75 millions de dollars et de l'émission de 5.373.209 actions nouvelles, à un prix unitaire de 5,182 euros.



A l'issue de cette opération, le capital social du groupe pétrolier est divisé en 200.713.522 actions et Rockover détient 2,68% du capital. L'émission de nouvelles actions augmente le flottant sur le marché et devrait améliorer la liquidité du titre.



