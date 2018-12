Maurel & Prom : compte rendu des Assemblées Générales du mercredi 12 décembre 2018

Paris, le 12 décembre 2018

N° 17-18

Compte rendu des Assemblées Générales

du mercredi 12 décembre 2018

Établissements Maurel & Prom (« M&P », Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070) informe ses actionnaires qu'une assemblée générale ordinaire, réunie sur deuxième convocation, s'est tenue ce jour à 9h30 au Cercle National des Armées - 8 place Saint-Augustin - 75008 Paris (l'« AGO »). L'AGO avait vocation à statuer sur les quatrième à septième résolutions de l'assemblée générale mixte du 20 juin 2018 (conventions réglementées entre PIEP et M&P) pour lesquelles un défaut de quorum avait été constaté. L'AGO, pour laquelle aucun quorum minimum n'était requis, a approuvé l'ensemble des résolutions qui étaient soumises à son approbation.

Il est également indiqué qu'une assemblée générale extraordinaire, qui était convoquée dans le contexte de l'opération de rachat par M&P des compléments de prix détenus par la société Rockover Energy Limited, s'est tenue sur première convocation le même jour à 10h45 au même endroit que l'AGO (l'« AGE »). L'AGE a approuvé l'ensemble des résolutions qui étaient soumises à son approbation, notamment la délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société Rockover Energy Limited, d'actions de M&P pour un montant nominal total de 4.137.370,93 euros.



Plus d'informations : www.maureletprom.fr

Contacts

MAUREL & PROM

Relations presse, actionnaires et investisseurs

Tél : 01 53 83 16 45

ir@maureletprom.fr

NewCap

Communication financière et relations investisseurs

Julie Coulot / Louis-Victor Delouvrier

Tél : 01 44 71 98 53

maureletprom@newcap.eu

Relation Media

Nicolas Merigeau

Tél : 01 44 71 94 98

maureletprom@newcap.eu

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris

CAC All-Share - CAC Oil & Gas - Next 150 - Eligible PEA-PME and SRD

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Maurel & Prom via Globenewswire