Maurel & Prom : finalise l'acquisition d'une participation

20/12/2018 | 18:26

Maurel & Prom annonce ce jeudi avoir finalisé l'acquisition de la participation de 40% de Shell dans le champ pétrolier Urdaneta West, au Venezuela.



'La contrepartie totale de l'acquisition des parts de Shell dans la Société Mixte s'élève à 70 millions d'euros, financée par la trésorerie existante de Maurel & Prom et composée de 47 ME qui ont été payés à la finalisation de l'acquisition, et 23 ME payables en décembre 2019, à la date anniversaire de la finalisation de l'acquisition', détaille le groupe.





