Maurel & Prom : forte progression du résultat net

03/08/2018 | 18:13

Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 196 ME au 1er semestre 2018, en croissance de +14% par rapport au 1er semestre 2017 (172 ME).



' L'évolution favorable du chiffre d'affaires par rapport au S1 2017 s'explique principalement par la progression significative du prix moyen de vente de l'huile produite au Gabon (69,2 $, soit +36% par rapport au S1 2017) ' explique la direction.



Le résultat opérationnel courant s'élève à 56 ME au 1er semestre 2018 en nette progression par rapport au 1er semestre 2017. Le résultat opérationnel du Groupe ressort quant à lui à 53 ME contre 19 ME. Le résultat net consolidé du Groupe au 30 juin 2018 est de 20 ME (contre -56 ME au 1er semestre 2017)



Au 30 juin 2018, le Groupe affiche une position de trésorerie de 265 ME et un endettement net de 335 ME.



