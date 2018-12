Maurel & Prom : réalisation de l'augmentation de capital réservée à Rockover et de l'opération de rachat à Rockover de compléments de prix (Gabon)

Paris, le 17 décembre 2018

N° 18-18

Réalisation de l'augmentation de capital

réservée à Rockover et de l'opération de rachat à

Rockover de compléments de prix (Gabon)

Mise en oeuvre et réalisation de l'augmentation de capital réservée à Rockover conformément à l'accord sur le rachat à Rockover de compléments de prix par M&P

Réalisation de l'opération de rachat à Rockover de compléments de prix par M&P

Établissements Maurel & Prom (« M&P »), Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070) annonce le lancement puis la réalisation de l'augmentation de capital réservée au bénéfice de Rockover Energy Limited (« Rockover ») et, en conséquence, la réalisation de l'opération de rachat des compléments de prix à Rockover qui avait été autorisée par le Conseil d'administration le 5 novembre 2018 (la « Transaction »).

Il est rappelé que dans le cadre de la Transaction, M&P doit acquérir auprès de Rockover les compléments de prix qu'elle détient en contrepartie d'un paiement en espèces de 10,75 M$ et de l'émission de 5.373.209 actions nouvelles selon les modalités décrites ci-dessous.

A ce titre, l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de M&P, réunie le 12 décembre 2018, a approuvé la délégation de compétence relative à l'augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à Rockover sur le fondement de l'article L. 225-138 du Code de commerce (première résolution).

Dans sa réunion du 14 décembre 2018, le Conseil d'administration a mis en oeuvre cette délégation de compétence et a décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal total de 4.137.370,93 euros, par émission de 5.373.209 actions nouvelles de 0,77 euro de valeur nominale, avec un prix de souscription unitaire de 5,182 euros. Ces actions ont été intégralement souscrites par Rockover et libérées par compensation avec la créance détenue par Rockover sur M&P du fait du rachat des compléments de prix par M&P. Les nouvelles actions sont émises avec jouissance courante et sont assimilables aux actions existantes. Leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris a également été demandée. A l'issue de cette opération, le capital social de M&P s'élève à 154.549.411,94 euros divisé en 200.713.522 actions de 0,77 euro de valeur nominale. Le groupe Rockover détient, après réalisation de l'augmentation de capital, 2,68 % du capital de M&P. A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital de M&P préalablement à l'augmentation de capital est désormais portée à 0,97 %. Il est précisé que, conformément à la réglementation applicable, cette opération n'a pas donné lieu à la publication d'un prospectus.

Compte tenu de la réalisation des conditions suspensives de la Transaction, de l'augmentation de capital et du paiement du solde des compléments de prix en espèces au groupe Rockover, la Transaction a été finalisée. Elle permet ainsi à M&P de mettre fin au paiement des compléments de prix à Rockover, ce qui devrait permettre à M&P d'économiser un montant annuel estimé entre 6 et 10 M$ pour les années à venir et d'améliorer les résultats nets futurs. En outre, l'émission de nouvelles actions augmente le flottant sur le marché et devrait améliorer la liquidité du titre.

Plus d'informations : www.maureletprom.fr

Contacts

MAUREL & PROM

Relations presse, actionnaires et investisseurs

Tél : 01 53 83 16 45

ir@maureletprom.fr

NewCap

Communication financière et relations investisseurs

Julie Coulot / Louis-Victor Delouvrier

Tél : 01 44 71 98 53

maureletprom@newcap.eu

Relation Media

Nicolas Merigeau

Tél : 01 44 71 94 98

maureletprom@newcap.eu

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris

CAC All-Share - CAC Oil & Gas - Next 150 - Eligible PEA-PME and SRD

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Maurel & Prom via Globenewswire