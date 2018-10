Maurel & Prom : vers une participation dans 2 blocs en Angola

23/10/2018 | 18:50

Le groupe Maurel & Prom annonce ce mardi soir la signature d'un contrat d'achat et de vente, en vue de l'acquisition de la participation de 20% détenue par Ajaco dans deux blocs en production et développement situés au large de l'Angola.



'Cette opération est une étape importante dans la stratégie de croissance de Maurel & Prom et souligne notre capacité à réagir face aux opportunités de marché. Elle nous permet de diversifier immédiatement notre production grâce à des actifs qui ont fait leurs preuves, avec des antécédents solides et dotés d'un potentiel de croissance', commente Michel Hochard, directeur général de Maurel & Prom.



Le montant de l'opération s'élève à 80 millions de dollars, financés sur la trésorerie existante de Maurel & Prom. Le versement conditionnel d'un montant pouvant atteindre 25 millions supplémentaires, en fonction de l'évolution des cours du pétrole et du développement des ressources des actifs, est également prévu.



La signature de la transaction reste soumise à la réalisation de certaines conditions, notamment l'obtention des autorisations gouvernementales angolaises et la renonciation aux droits de préemption applicables.





