Découverte d'une importante zone aurifère à North Choco

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 5, 2019) - MAX RESOURCE CORP. (TSXV: MXR) (OTC PINK: MXROF) (FSE: M1D1) («Max» ou la «Société») est heureuse de présenter son rapport d'échantillonnage de sédiments fluviatiles réalisé à North Choco en juillet et août qui a permis de mettre en évidence des teneurs en or de plus de 800 ppb et qu'elle a découverte une nouvelle zone d'exploration aurifère (la «zone de découverte»), couvrant une superficie ouverte de plus de 3 km sur 1 km. Cette source d'or pourrait indiquer la présence d'une minéralisation aurifère de type porphyrique, économiquement viable. Cette zone du projet aurifère North Choco (North Choco) de la société est située à environ 80 km au sud-ouest de Medellín, en Colombie (voir la figure 2), et n'est plus accessible à l'exploration depuis plus de dix ans et n'a aucun antécédent connu dans ce domaine.

La zone de découverte est caractérisée par des sédiments fluviatiles anormaux dans plusieurs ruisseaux voisins allant de 143 ppb à 834 ppb d'or (voir la figure 1) et coïncide avec la présence de granodiorite intrusive cartographiée par le gouvernement. En outre, le programme d'exploration a identifié une anomalie titrant une teneur en or de 658 ppb à environ 12 km NEE de la zone de découverte, confirmée également par la présence de granodiorite.

En prévision de la prochaine phase d'exploration, Max interprète actuellement les résultats d'un levé infrarouge à ondes longues (LWIR) sur la zone de découverte, mené au début de l'année pour aider à cibler l'intrusif de granodiorite en tant que source potentielle de minéralisation et permettant d'étendre la zone de découverte.

Il est également important de noter que le gisement d'or Nuevo Chaquiro, d'AngloGold Ashanti, est situé à 40 km au nord-est de la nouvelle zone de découverte dans un environnement géologique similaire. Le gisement Nuevo Chaquiro a été découvert grâce à un programme d'échantillonnage de sédiments fluviatiles qui a permis d'obtenir des valeurs aurifères atteignant 398 ppb sur 2,5 km par 2 km et héberge maintenant une ressource minérale présumée, sur la base de 2014, de 604 millions de tonnes titrant 0,65% de cuivre, 0,32 g/t d'or, 4,4 g/t d'argent et 116 ppm de molybdène, ce qui représente 6,1 millions d'oz or et 3,95 millions de tonnes de cuivre. Source: «Discovery and Geology of the Nuevo Chaquiro Cu-Au (Ag-Mo) Porphyry Deposit» par N. Winer, VP Greenfields Colombia, AngloGold Ashanti et non daté.

Max prévient les investisseurs que les résultats des propriétés adjacentes et voisines ne sont pas nécessairement représentatifs de la minéralisation hébergée à North Choco.

Dans le cadre de l'évaluation systématique de North Choco, Max mène actuellement un programme d'exploration de première phase à 30 km au nord de la zone de découverte, dans une zone où deux anomalies aurifères historiques d'INGEOMINAS ont été enregistrées. Une anomalie historique en or au nord-ouest de 5 km de long sur 4 km de large et une anomalie historique de 6 km de long par 5 km de large au NE (voir le communiqué de presse du 14 août). À la fin de ce programme d'exploration de premier passage, l'équipe retournera dans la zone de la zone de découverte pour suivre les résultats de l'exploration communiqués aujourd'hui.

«Nous sommes extrêmement heureux d'avoir fait la découverte de cette anomalie en or d'une telle importance dans le premier programme», a déclaré le PDG de Max, Brett Matich. «Nous attendons avec impatience des résultats similaires à ceux présentés puisque nous évaluons systématiquement le lot de terre du North Choco qui était inaccessible à l'exploration minière dans le passé», a-t-il poursuivi.

Mise à jour du projet Choco Gold-Platinum

L'équipe technique de Max examine actuellement un levé LWIR avant d'effectuer le programme d'exploration prévu pour octobre dans la région où une exploration effectuée en 2013 par Condoto Platinum Ltd., cotée sur la bourse de l'Australian Securities Exchange, avait permis de découvrir une zone de cisaillement de 9,8 mètres titrant une teneur de 63 g/t d'or, soit le premier or documenté dans le substrat rocheux à Choco (voir le communiqué de presse du 11 juillet).

De plus, Max a entamé des discussions préliminaires avec un partenaire potentiel possédant les compétences préalables requises pour exploiter les conglomérats aurifères. La société fournira d'autres mises à jour concernant les conglomérats au fur et à mesure qu'elles se présenteront.





To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/3834/47548_8b73ad7dc4bdd89e_002full.jpg

À Propos des tests à l'aide du Cloud-Stitched Longwave InfraRed (LWIR)

L'analyse LWIR, grâce au traitement exclusif des données satellitaires Aster, permet de cartographier ou d'identifier, par spectroscopie de réflectance et par rapport à un ensemble de normes connues, la distribution des minéraux sur de très vastes zones couvertes de végétation et de couvert peu profond. La nature pénétrante du rayonnement infrarouge dans les bandes d'ondes longues permet d'observer les spectres minéraux dans les premiers 30 à 60 centimètres de la surface du sol à travers une végétation dense. Des cartes d'anomalies sont ensuite générées pour une suite des 16 minéraux les plus abondants avec la zone de l'enquête.

Le projet North Choco Gold et le projet Choco Gold-Platinum

Le projet North Choco est situé à environ 80 km au sud-ouest de Medellín et couvre une superficie totale d'environ 1 250 km2. Il comprend les droits exclusifs d'exploration et d'exploitation sur une superficie de 500 km2. Le projet est contigu à des propriétés détenues par AngloGold Ashanti (NYSE: AU) et Continental Gold (TSX: CNL) et comprend 14 mines d'or historiques et 4 anomalies aurifères historiques couvrant collectivement 80 km carrés.

Le projet Choco Gold couvre environ 2 140 km2 et se situe au sud et à proximité du nord de Choco. Le projet comprend des droits exclusifs d'exploration et d'exploitation sur une superficie de 1 000 km2 et englobe ou est adjacente à la production historique de 1,5 million oz d'or et de 1,0 million oz de platine de la Choco Pacific Mining Company (1906 - 1990) et comprend 33 mines d'or historiques et 4 mines de platine historiques.

Contrôle de la qualité

Tous les résultats des analyses d'échantillons de Max ont été transportés de manière sécurisée au centre de préparation d'échantillons d'ALS Lab à Medellín, en Colombie. Des échantillons de pulpes sont envoyés à Lima, au Pérou, pour analyse. La teneur en or est déterminée par pyroanalyse d'une charge de 30 grammes avec d'autres éléments, y compris la teneur en cuivre, déterminée par digestion à quatre acides avec finition ICP. ALS Labs est indépendant de Max.

Max n'est au courant d'aucun autre facteur susceptible d'avoir une incidence importante sur l'exactitude ou la fiabilité des données mentionnées dans le présent document.

Mise à jour de l'entreprise

La société évalue actuellement des possibilités d'actifs miniers colombiens dans le cadre de sa stratégie visant à attirer des partenariats stratégiques. La société ne procède donc pas à la deuxième tranche du financement (voir le communiqué de presse du 9 juillet).

À propos de Max Resource Corp.

Max est une société d'exploration minière dotée d'une équipe de direction expérimentée et performante, qui se concentre sur le développement et l'expansion de ses propriétés dans les riches ceintures minérales de la Colombie. Les projets de la société ont récemment fait l'objet d'une exploration moderne et représentent un potentiel important pour la découverte de gisements multiples importants d'or et de cuivre susceptibles d'attirer des partenaires majeurs.

Max travaille en étroite collaboration avec les gouvernements locaux, les groupes autochtones et les autres parties prenantes du projet afin de faire progresser ses propriétés minérales de manière responsable et de manière à contribuer au développement durable des communautés et de l'économie.

Tim Henneberry, P.Geo (Colombie-Britannique), membre du conseil consultatif de Max Resource, est la personne qualifiée qui a examiné et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse au nom de la société.

Pour plus d'informations, visitez: https://www.maxresource.com/

Pour des informations supplémentaires, contactez :

Max Resource Corp.

Tim McNulty

E: info@maxresource.com

T: (604) 290-8100

Pour les questions en français sur Max Resource:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

La Bourse du TSX Venture et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse du TSX Venture) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots telles que "planifier", "s'attendre", "projeter", "avoir l'intention de", "croire", "anticiper", "estimer" et d'autres mots similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions "peut" ou "sera" se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives, notamment les retards ou les incertitudes liées aux approbations réglementaires, y compris celle de la TSXV. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans de commercialisation de Max Resource Corp. décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrit dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l'exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/47548