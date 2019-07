Max Resource Clôture La Première Tranche De Son Financement Pour Un Montant De 1 200 000 $

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - July 9, 2019) - MAX RESOURCE CORP. (TSXV: MXR) (OTC PINK: MXROF) (FSE: M1D1) («Max» ou la «Société») est heureuse d'annoncer la clôture de la première tranche de son placement privé sans intermédiaire, annoncé le 17 juin 2019 (le «Placement»), pour un produit brut total de 1 200 000 $.

La Société a attribué et émis 12 000 000 d'unités au prix de 0,10 $ l'unité. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription, chaque bon de souscription permet à son porteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire de la Société pour une période maximale de 24 mois à un prix de 0,15 $.

Dans le cadre de ce placement, la Société a payé un total de 80 080 $ en commission d'intermédiaire et a émis un 800 800 bon de souscription non transférable de courtier. Chaque bon de souscription de courtier permet à son porteur d'acquérir une action ordinaire de la Société à un prix de levée de 0,15 $ pour une période de 24 mois à compter de la clôture.

La Société entend utiliser le produit du Placement pour faire progresser ses projets North Choco Gold-Copper et Choco Gold-Platinum et à des fins générales de fonds de roulement. Les titres émis dans le cadre du Placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour, expirant le 10 novembre 2019. Le Placement demeure assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

À Propos de Max Resource Corp.

MAX est une société d'exploration minière axée sur le développement et l'acquisition de projets miniers dans la riche couronne minérale de Colombie. La Société a mis en place des infrastructures d'exploration importantes et obtenu le soutien de la communauté locale pour chacun de ses trois projets: le Choco Gold and Platinum couvrant une superficie de 2 140 km carrés, à 100 km au sud de Medellín, situé sur ou adjacent à un emplacement historique de production de 1,5M oz d'or et de 1,0M oz de platine, le North Choco Gold-Copper adjacent aux propriétés détenues par AngloGold Ashanti et Continental Gold situés à environ 80 km au sud-est de la ville de Medellín, et finalement le projet Gachala Copper, situé à 60 km à l'est de Bogota. La Société est dirigée par une équipe de direction chevronnée qui a fait ses preuves en matière de découverte et d'exploration.

Pour plus d'informations, visitez: https://www.maxresource.com/

Pour des informations supplémentaires, contactez :

Max Resource Corp.

Tim McNulty

E: info@maxresource.com

T: (604) 290-8100

Pour question en français sur Max Resource:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

La Bourse du TSX Venture et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse du TSX Venture) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots telles que "planifier", "s'attendre", "projeter", "avoir l'intention de", "croire", "anticiper", "estimer" et d'autres mots similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions "peut" ou "sera" se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives, notamment les retards ou les incertitudes liées aux approbations réglementaires, y compris celle de la TSXV. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans de commercialisation de Max Resource Corp. décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrit dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l'exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/46156