Max Resource Embauche Maricom pour Fournir un Accès Bilingue aux Investisseurs

Vancouver, Colombie-Britannique--(Newsfile Corp. - April 10, 2019) - MAX RESOURCE CORP. (TSXV: MXR) (OTC: MXROF) (FSE: M1D1) (« MAX » ou la « Société »), est heureuse d'annoncer qu'elle a retenu les services de Maricom Inc (« Maricom ») pour fournir des services de relations avec les investisseurs avec un focus particulier sur le français à la Société en conformité avec les directives réglementaires.

Maricom est une firme basée au Québec qui fournit un service de relation avec les investisseurs bilingues, dans l'objectif de bâtir, créer et maximiser la visibilité ainsi que l'intérêt envers des entreprises de toutes tailles auprès de notre réseau de contacts comprenant des gestionnaires de portefeuille, des fonds institutionnels, des analystes et certains médias.

Maricom travaillera en étroite collaboration avec MAX pour développer et déployer une stratégie globale sur les marchés financiers. Les tâches incluront le développement et la distribution de message précis, de manière rentable ainsi que d'agir à titre de conseillé en lien avec l'optimisation de l'image de marque, du site web et des médias sociaux de la Société. Maricom s'occupera également de répondre à toutes les questions en français en lien avec MAX.

Selon les termes de cet accord, Maricom a été retenu pour une période de 9 mois à compter du 15 avril 2019 à $3,500 par mois. La Société a accepté d'accorder 450,000 options d'achat d'actions à un prix de levée de $0.60, expirant le 20 mars 2024. Les options deviendront accessible progressivement, conformément au calendrier prévu préalablement déterminé. Ces options seront assujetties aux dispositions relatives à l'acquisition conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

À Propos de Maricom Inc.

Maricom est une entreprise basée au Québec qui offre un service de relations avec les investisseurs entièrement bilingue. Nous nous concentrons principalement au Québec via un réseau français fort ainsi que des liens étroits et des relations directes avec Bay Street afin de garantir une exposition de nos clients partout au Canada et au-delà. Maricom offre également un service de consultation relativement à l'image de marque, de la gestion des médias sociaux ainsi que de la traduction de communiqué. Pour plus d'informations consultez: www.maricom.ca

À Propos de Max Resource Corp.

MAX Resource Corp. est une société d'exploration minière axée sur le développement de projets miniers en Colombie. Les projets colombiens incluent: le projet de Choco Precious, situé à 100 km au sud de Medellin, couvre le monde de la production d'or de 1,5M oz et de 1,0M oz de platine ainsi que le projet de Gachala Copper, situé à 60 km à l'est de Bogota. La société est dirigée par une équipe de direction chevronnée qui a fait ses preuves en matière de découverte et d'exploration. Pour plus d'informations consultez: https://www.maxresource.com/

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MAX RESOURCE CORP

Brett Matich, PDG & président

Pour plus d'informations, visitez notre site web au : www.maxresource.com

ou le profil de notre Société au: www.SEDAR.com

Si vous souhaitez être ajouté à la liste de diffusion de nouvelles de Max Resource, veuillez envoyer votre adresse électronique à info@maxresources.com

Pour plus d'informations:

Max Resource Corp.

Tim McNulty

E: info@maxresources.com

T: (604) 290-8100

Pour communication français de Max Resource:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

Aucune bourse ni aucune autorité en matière de valeurs mobilières n'a examiné ou accepté la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué de presse contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que "planifier", "s'attendre", "projeter", "avoir l'intention de", "croire", "anticiper", "estimer" et d'autres termes similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions "peut" ou "sera" se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives. déclarations incluant, sans toutefois s'y limiter, les retards ou les incertitudes concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans de commercialisation d'UXD décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrits dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer sauf si la loi l'impose. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents de la société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com.

