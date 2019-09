Max Resource annonce qu'une analyse LWIR a identifie une importante zone d'anomalie de 6 km sur 3 km a North Choco

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 19, 2019) - MAX RESOURCE CORP. («Max» ou la «Société») (TSXV: MXR) (OTC PINK: MXROF) (FSE: M1D1) est heureuse de présenter les résultats de son analyse Long Wave InfraRed (LWIR) menée plus tôt cette année sur la zone entourant la «zone découverte», annoncée précédemment, de 3 km sur 1 km. Celle-ci a permis d'identifier une anomalie d'alunite altérée de 6 km de long sur 3 km de large à North Choco, qui est située à 80 km au sud-ouest de Medellín, en Colombie (voir figure 1).

L'anomalie d'alunite est adjacente, au sud, à la zone de découverte et couvre collectivement une zone de 9 km au nord-sud et jusqu'à 3 km à l'ouest-est. La forte anomalie d'alunite ainsi que les découvertes aurifères multiflux annoncées précédemment, renforcent encore la présence d'une minéralisation aurifère potentiellement rentable.

«Les résultats du LWIR et de la géochimie de l'or continuent de renforcer notre conviction de la présence d'un système aurifère porphyrique important à North Choco», a déclaré le PDG de Max, Brett Matich. «Nous utilisons actuellement la même stratégie d'exploration dans les zones NO et NE pour évaluer systématiquement le lot de terrains de North Choco qui était pratiquement inaccessible à l'exploration minière dans le passé», a-t-il poursuivi.

Il est important de noter que la découverte aurifère d'AngloGold Ashanti en 2005 à Quebradona, la découverte aurifère de IAMGold en 2010 à Caramanta et le gisement aurifère de Marmato, se trouvent tous dans un environnement géologique similaire et sont situés à 12 km au nord-est, 6 km à l'ouest et 20 km au sud. Quebradona et Caramanta ont été découverts grâce à des programmes d'échantillonnage de sédiments fluviatiles similaires à ceux menés actuellement par Max:

Quebradona héberge une ressource minérale présumée en 2014 de 604 millions de tonnes titrant 0,65% de cuivre, 0,32 g/t d'or, 4,4 g/t d'argent et de 116 ppm de molybdène, ce qui représente un potentiel inféré d'or de 6,1Moz d'or et de 3,95Mt de cuivre. Source «Discovery and Geology of the Nuevo Chaquiro Cu-Au (Ag-Mo) Porphyry Deposit» par N. Winer, vice-président de Greenfields Colombie, AngloGold Ashanti et non daté;

Caramanta héberge cinq centres porphyriques et a enregistré plusieurs intersections de forage dépassant 1 g/t d'or, y compris une valeur de pointe de 460,6m équivalent à 1,4 g/t d'or. Source «Technical Report on the Caramanta Project, Department of Antioquia, Republic of Colombia» par O'Prey, datant de 2014 pour Solvista Gold Corporation;

Marmato héberge une ressource minérale mesurée et indiquée en 2017 de 41,2 millions de tonnes à 2,9 g/t d'or et 17 g/t d'argent. Source "NI 43-101 Technical Report Updated Mineral Resource Estimate Marmato Project, Colombie» le 20 novembre 2017 par Parson et al., pour Gran Colombia Gold Corp.

Max prévient les investisseurs que les résultats des propriétés adjacentes et avoisinantes ne sont pas nécessairement représentatifs de la minéralisation hébergée à North Choco.

Max mène actuellement un programme d'exploration de phase 1 à 30 km au nord de la zone de découverte, dans une zone où deux anomalies aurifères historiques par INGEOMINAS ont été enregistrées. L'anomalie historique d'or au nord-ouest fait 5 km de long sur 4 km de large et l'anomalie historique d'or au nord-est fait 6 km de long sur 5 km de large (voir le communiqué du 14 août). À la fin de ce programme d'exploration de phase 1, l'équipe retournera dans la zone de découverte et dans l'anomalie d'alunite pour y mener le programme d'exploration de deuxième phase.





À propos des analyses Longwave InfraRed (LWIR)

L'analyse LWIR, grâce au traitement exclusif des données satellitaires Aster, permet de cartographier ou d'identifier, par spectroscopie de réflectance et par rapport à un ensemble de normes connues, la distribution des minéraux sur de très vastes zones couvertes de végétation et de couvert peu profond. La nature pénétrante du rayonnement infrarouge dans les bandes d'ondes longues permet d'observer les spectres minéraux dans les premiers 30 à 60 centimètres de la surface du sol à travers une végétation dense. Des cartes d'anomalies sont ensuite générées pour une suite des 16 minéraux les plus abondants avec la zone de l'enquête.

Le projet Choco Gold-Platinum

Le projet Choco Gold couvre environ 2 140 km2 et se situe au sud et à proximité du nord de Choco. Le projet comprend des droits exclusifs d'exploration et d'exploitation sur une superficie de 1 000 km2 et englobe ou est adjacente à la production historique de 1,5 million oz d'or et de 1,0 million oz de platine de la Choco Pacific Mining Company (1906 - 1990) et comprend 33 mines d'or historiques et 4 mines de platine historiques. Source: R.J. Fletcher and Associates (2011) Review of Gold and Platinum Exploration and Production in Choco Province Colombia Part 3. Private Report for Condoto Platinum Ltd.)

L'équipe technique de Max examine actuellement l'analyse LWIR avant d'entamer le programme d'exploration prévu pour octobre/novembre dans la région où une exploration effectuée en 2013 par Condoto Platinum Ltd., une société cotée à l'Australian Securities Exchange, avait permis de découvrir une zone de cisaillement de 9,8 mètres titrant 63 g/t d'or, le premier or documenté au substrat rocheux dans le Choco (voir communiqué du 11 juillet).

De plus, Max a entamé des discussions préliminaires avec un partenaire potentiel possédant les compétences préalables requises pour exploiter les conglomérats aurifères. La société fournira d'autres mises à jour concernant les conglomérats au fur et à mesure qu'elles se présenteront.

Le projet North Choco Gold

Le projet North Choco est situé à environ 80 km au sud-ouest de Medellín et couvre une superficie totale d'environ 1 250 km2. Il comprend les droits exclusifs d'exploration et d'exploitation sur une superficie de 500 km2. Le projet est contigu à des propriétés détenues par AngloGold Ashanti (NYSE: AU) et Continental Gold (TSX: CNL) et comprend 14 mines d'or historiques et 4 anomalies aurifères historiques couvrant collectivement 80 km carrés.

Cuivre sédimentaire au nord-est de la Colombie

Max a terminé un programme d'échantillonnage sur une propriété de cuivre et d'argent située sur le flanc ouest de la Serrania de Perija, dans le nord-est de la Colombie. Max publiera les résultats d'analyse une fois reçus.

Contrôle de la qualité

Tous les résultats des analyses d'échantillons de Max ont été transportés de manière sécurisée au centre de préparation d'échantillons d'ALS Lab à Medellín, en Colombie. Des échantillons de pulpes sont envoyés à Lima, au Pérou, pour analyse. La teneur en or est déterminée par pyroanalyse d'une charge de 30 grammes avec d'autres éléments, y compris la teneur en cuivre, déterminée par digestion à quatre acides avec finition ICP. ALS Labs est indépendant de Max.

Max n'est au courant d'aucun autre facteur susceptible d'avoir une incidence importante sur l'exactitude ou la fiabilité des données mentionnées dans le présent document.

À propos de Max Resource Corp.

Max est une société d'exploration minière dotée d'une équipe de direction expérimentée et performante, qui se concentre sur le développement et l'expansion de ses propriétés dans les riches ceintures minérales de la Colombie. Les projets de la société ont récemment fait l'objet d'une exploration moderne et représentent un potentiel important pour la découverte de gisements multiples importants d'or et de cuivre susceptibles d'attirer des partenaires majeurs.

Max travaille en étroite collaboration avec les gouvernements locaux, les groupes autochtones et les autres parties prenantes du projet afin de faire progresser ses propriétés minérales de manière responsable et de manière à contribuer au développement durable des communautés et de l'économie.

Tim Henneberry, P.Geo (Colombie-Britannique), membre du conseil consultatif de Max Resource, est la personne qualifiée qui a examiné et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse au nom de la société.

Pour plus d'informations, visitez: https://www.maxresource.com/

Pour des informations supplémentaires, contactez :

Max Resource Corp.

Tim McNulty

E: info@maxresource.com

T: (604) 290-8100

Pour les questions en français sur Max Resource:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

