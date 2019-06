Max donne des précisions sur la zone Gold Copper à North Choco

Vancouver, Colombie-Britannique--(Newsfile Corp. - 5 juin 2019) - MAX RESOURCE CORP. (TSXV: MXR) (OTC Pink: MXROF) (FSE: M1D1) («Max» ou la «Société»), est heureuse de présenter des résultats d'analyse additionnels dans le cadre de son exploration de la zone Gold Copper à North Choco, ceux-ci rapportent que des anomalies en or et en cuivre ont été identifiées à la surface sur une zone d'environ 5 km sur 7,5 km et ouvertes dans toutes les directions. Max acquiert la propriété de North Choco, situé à 80 km au sud-ouest de Medellín, en Colombie, dans le cadre de son projet d'acquisition d'Andagueda Mining Pty. Ltd. (voir notre communiqué du 8 mai 2019).

Un total de 74 échantillons de fragments de roches ont été prélevés dans la région avec des valeurs aurifères allant de 5 à 80 000 ppb (80 g/t), ainsi que des teneurs en cuivre allant de 14,5 ppm à 18 200 ppm (1,82%);

d'or et de 640 ppm de cuivre, les médianes étaient de 25 Au et de 171 ppm de Cu; La largeur des échantillons de copeaux variait de 0,125 à 1,00 mètre, la majorité se situant dans les 0,30 à 0,40 mètre;

Les minéraux de cuivre inclus: de la chalcopyrite, de la chalcocite et occasionnellement de la bornite;

Les résultats des tests d'analyse pour 88 autres échantillons sont toujours en attente.

«Nos activités d'exploration continuent de produire d'excellents résultats», a déclaré Brett Matich, PDG de Max. «Nous avons déjà identifié une vaste zone de minéralisation anormale d'or et de cuivre et nous allons maintenant nous concentrer sur une empreinte de plus en plus étendue sur la minéralisation, avec d'autres résultats d'analyse toujours en attentent», a-t-il poursuivi.





Le North Choco Gold-Copper & le Choco Gold-Platinum

Le North Choco Gold-Copper (500 km2) est situé à 80 km au sud-ouest de Medellín, en Colombie, et est contigu aux propriétés détenues par AngloGold Ashanti et Continental Gold et inclut les droits de la zone minière de 72 km2.

Le North Choco se trouve à 47 km au sud-ouest de la découverte de porphyre de cuivre de Nuevo Chaquiro datant de 2005. Cette découverte réalisée par AngloGold contenait des ressources inférées de 604 Mt à 0,65 % de cuivre et de 0,32 g / t d'or avec une teneur en métal contenu de 4 Mt de cuivre et 6Moz d'or. Il s'agit de l'un des cinq centres porphyriques connus sur une superficie de 15 km2. La ressource de Nuevo Chaquiro est décrite dans la présentation d'AngloGold intitulée "Discovery and Geology of the Nuevo Chaquiro Cu-Au (Ag-Mo) Porphyry Deposit.῍ Max prévient les investisseurs que les résultats des propriétés adjacentes et voisines ne sont pas nécessairement représentatifs de la minéralisation présente à North Choco.

AngloGold Ashanti a examiné la région du North Choco à la recherche de cuivre porphyrique en 2005, localisant des perspectives et anomalies de cuivre porphyrique. AngloGold n'a pas été en mesure de poursuivre ses travaux et la région est restée inactive jusqu'à ce qu'Andagueda Mining ait conclu son accord historique plus tôt cette année.

Le Choco Gold-Platinum (2.140 km²) est contigu et situé au sud-ouest du North Choco, il couvre ou est adjacent à la production historique de 1,5Moz d'or et de 1,0Moz de platine. De l'or libre a été observé dans des conglomérats de roches dures prélevés à la surface en février 2019. Un relevé de suivi par infrarouge à ondes longues (LWIR) a déterminé plusieurs zones de conglomérat s'étendant sur 1 000 km2. Les travaux de test évaluent actuellement la teneur en or fin des conglomérats. L'exploration est toujours en cours.

Source pour Choco: R.J. Fletcher and Associates (2011) Review of Gold and Platinum Exploration and Production in Choco Province Colombia Part 3. Private Report for Condoto Platinum Ltd.)

Contrôle & Assurance qualité

Tous les échantillons de fragments de roches ont été expédiés du site et livrés par le personnel de la Société au laboratoire SGS Colombia S.A.S de Medellín, en Colombie, une installation accréditée ISO / IEC 17025: 2005.

Tous les échantillons de roche ont été analysés à l'aide de la procédure ICM40B de SGS qui consiste en une digestion sous quatre acides d'un échantillon d'un demi-gramme avec une finition ICP ayant une limite supérieure de cuivre de 10 000 ppm (1 %). Tous les échantillons de roche ont également été analysés à l'aide de la procédure FAG303 de SGS qui consiste en une pyroanalyse à l'or de 30 grammes avec une finition gravimétrique. Les valeurs de cuivre supérieures à la limite ont ensuite été analysées à l'aide de la solution ASS41B Over-Range avec une limite supérieure de 30 % de cuivre. Des échantillons vierges certifiés de CDN Resource Laboratories Ltd. ont été insérés dans le flux d'échantillons à intervalles réguliers. Aucune irrégularité n'a été constatée.

À Propos de Max Resource Corp.

MAX est une société d'exploration minière axée sur le développement et l'acquisition de projets miniers dans la riche couronne minérale de Colombie. La Société a mis en place des infrastructures d'exploration importante et obtenu le soutien de la communauté locale pour chacun de ses trois projets: le Choco Gold and Platinum couvrant une superficie de 2 140 km carrés, à 100 km au sud de Medellín, situé sur ou adjacent à un emplacement historique de production de 1,5 M oz d'or et de 1,0 M oz de platine, le North Choco Gold-Copper adjacent aux propriétés détenues par AngloGold Ashanti et Continental Gold situés à environ 80 km au sud-est de la ville de Medellín, et finalement le projet Gachala Copper, situé à 60 km à l'est de Bogota. La Société est dirigée par une équipe de direction chevronnée qui a fait ses preuves en matière de découverte et d'exploration.

Tim Henneberry, P.Geo (Colombie-Britannique), membre du conseil consultatif de Max Resource, est la personne qualifiée qui a examiné et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse au nom de la société.

Pour plus d'informations, visitez: https://www.maxresource.com/

Pour des informations supplémentaires, contactez :

Max Resource Corp.

Tim McNulty

E:

T: (604) 290-8100



Pour question en français Max Resource:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E:

