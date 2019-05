Max participera à la conférence 121 Mining Investment à Londres

Vancouver, Colombie-Britannique--(Newsfile Corp. - May 21, 2019) - MAX RESOURCE CORP. («Max» ou la «Société») (TSXV: MXR) (OTC: MXROF) (FSE: M1D1), est heureuse d'annoncer que la Société participe à la prochaine conférence 121 Mining Investment qui aura lieu à Londres. M. Brett Matich, président-directeur général de Max y présentera les dernières activités et mises à jour concernant les projets Choco Gold-Platinum et North Choco Gold-Copper en Colombie.

La conférence 121 Mining Investment accueille 100 sociétés minières auxquelles se joignent 400 investisseurs avertis pour des rencontres ciblées et pré organisées de type 1-2-1. L'événement de cette année se tiendra les 20 et 21 mai 2019 au County Hall à Londres, en Angleterre. La Société rencontre également des cabinets d'avocats basés au Royaume-Uni ainsi que des groupes européens d'IR dans le cadre d'une stratégie plus large de sensibilisation des investisseurs.

Le North Choco Gold-Copper & le Choco Gold-Platinum

Le North Choco Gold-Copper (500 km2) est situé à 80 km au sud-ouest de Medellín, en Colombie, et est contigu aux propriétés détenues par AngloGold Ashanti (NYSE: AU) et Continental Gold (TSX: CNL) et inclut les droits de la zone minière de 72 km2.

AngloGold Ashanti a identifié de la pyrite, chalcopyrite, galène, sphalérite ainsi que de l'arsénopyrite dans une matrice de quartz et de calcite et de porphyre de cuivre de la zone minière en 2005.

Des résultats récents d'échantillonnage incluent:

0.3m à 262.0 g/t d'or + 0.57% de cuivre + 941 ppm de cobalt

2.0m à 29.1 g/t d'or

1.6m à 20.7 g/t d'or + 592 ppm de cobalt

0.1m à 49.3 g/t d'or + 11.4% de cuivre + 502 ppm de cobalt

Max avertit les investisseurs qu'il n'a pas encore vérifié les données d'échantillonnage d'Andagueda.

Le North Choco se trouve à 47 km au sud-ouest de la découverte de porphyre de cuivre de Nuevo Chaquiro datant de 2005. Cette découverte réalisée par AngloGold contenait des ressources inférées de 604Mt à 0,65% de cuivre et 0,32g / t d'or avec une teneur en métal contenu de 4Mt de cuivre et 6Moz d'or. Il s'agit d'un des cinq centres porphyriques connus sur une superficie de 15 km2.

Max avertit les investisseurs de la minéralisation sur la propriété Nuevo Chaquiro n'indique pas nécessairement une minéralisation similaire sur North Choco. La ressource Nuevo Chaquiro est décrite dans la présentation d'AngloGold intitulée "Discovery and Geology of the Nuevo Chaquiro Cu-Au (Ag-Mo) Porphyry Deposit.

Le programme d'exploration de la Société sur le North Choco, d'une durée de 10 semaines, est en cours et comprend une équipe de 60 personnes. La méthodologie d'exploration du programme sera similaire à celle du programme efficace utilisé par AngloGold Ashanti pour faire la découverte de Nuevo Chaquiro. Les premiers résultats sont attendus très bientôt.

Le Choco Gold-Platinum (2.140 km²) est contigu et situé au sud-ouest du North Choco, il couvre ou est adjacent à la production historique de 1,5Moz d'or et de 1,0Moz de platine. De l'or libre a été observé dans des conglomérats de roches dures prélevés à la surface en février 2019. Un relevé de suivi par infrarouge à ondes longues (LWIR) a identifié plusieurs zones de conglomérat s'étendant sur 1 000 km2. Les travaux de test évaluent actuellement la teneur en or fin des conglomérats. L'exploration est présentement en cours.

Source pour Choco: R.J. Fletcher and Associates (2011) Review of Gold and Platinum Exploration and Production in Choco Province Colombia Part 3. Private Report for Condoto Platinum Ltd.)

Le Gachala Copper

Le Gachala Copper (535 km2) est situé à 60 km au sud-est de Bogota, en Colombie. Elle couvre 60 km linéaires de la bande de Dévonien de 250 km sur 120 km, dans un environnement géologique propice à des dépôts sédimentaires, qui pourrait être analogue à la ceinture de cuivre de la Zambie en Afrique. L'échantillonnage historique de Rio Tinto en 1999 incluait 12 échantillons présentant des valeurs supérieures à 1% de cuivre, comprises entre 1,6% et 7,82%.

Source: E.E. Vargas Ruiz, 1999; Exploracion Geoquimica Chivor Colombia Rio Tinto Mining and Exploration Ltd.

Max a conclu un Accord Définitif aux termes duquel Universal Copper Ltée (TSXV: VNU) propose d'émettre un total de 6 000 000 d'actions ordinaires VNU à Max, pour sept des 30 demandes de licence de permis minier Gachala Copper couvrant 132 des 535 km².

À Propos de 121 Investment

Les conférences 121 Mining Investment regroupent des investisseurs séniors issus de fonds institutionnels, de groupes de capital-investissement, de family offices et d'analystes sectoriels pour rencontrer les équipes de gestion des sociétés minières qui sont soigneusement sélectionnées dans les principaux centres financiers mondiaux. Avec des présentations de sociétés génératrices de revenus, des sociétés en développement proches de la production, des générateurs de projets et des projets d'exploration prometteurs, les conférences 121 Mining Investment offrent aux investisseurs le forum idéal pour rechercher leur prochaine grande opportunité d'investissement minier. Chaque année, les conférences 121 Mining Investment ont lieu à Hong Kong, à Londres, au Cap, à New York et à Singapour. Pendant deux jours, ces rencontres se concentrent sur des réunions individuelles, conçues pour associer le bon niveau de projets miniers au bon type d'investisseur. Parallèlement aux réunions 1-2-1, les délégués peuvent profiter d'un programme de deux jours de tables rondes animées par des investisseurs, fournissant des informations sur le marché, des analyses et chacune des sociétés minières participantes présentant leurs dernières mises à jour.

À Propos de Max Resource Corp.

MAX est une société d'exploration minière axée sur le développement et l'acquisition de projets miniers en dans la riche couronne minérale de Colombie. La Société a mis en place des infrastructures d'exploration importantes et obtenu le soutien de la communauté locale pour chacun de ses trois projets: le Choco Gold and Platinum couvrant une superficie de 2 140 km carrés, à 100 km au sud de Medellin, situé sur ou adjacent à un emplacement historique de production de 1,5M oz d'or et de 1,0M oz de platine, le North Choco Gold-Copper adjacent aux propriétés détenues par AngloGold Ashanti et Continental Gold situé à environ 80 km au sud-est de la ville de Medellin, et finalement le projet Gachala Copper, situé à 60 km à l'est de Bogota. La Société est dirigée par une équipe de direction chevronnée qui a fait ses preuves en matière de découverte et d'exploration.

