Maxar Technologies : MDA, une société Maxar, annonce le lancement réussi de la mission de la Constellation RADARSAT du Canada

Trois satellites d'observation de la Terre construits par MDA évolueront en formation pour fournir aux Canadiens des solutions à des défis importants.

MDA, une société Maxar (NYSE : MAXR) (TSX : MAXR), a annoncé aujourd'hui que les trois satellites de la Constellation RADARSAT (MCR) élaborés par MDA pour l'Agence spatiale canadienne fonctionnent comme prévu. Les satellites ont été lancés ce matin à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9 depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie, et ont amorcé l’envoi et la réception de signaux depuis l'espace. Les satellites seront maintenant soumis à une série de manœuvres et d'essais en orbite avant leur mise en service plus tard cette année.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190612005741/fr/

Three Earth observation satellites built by Maxar's MDA will work together to bring solutions to key challenges for Canadians. (Photo: Business Wire)

MDA est le maître d’œuvre du projet et était responsable de la conception technique, de la construction et de la mise à l’essai des trois satellites, de la composante au sol et du développement opérationnel. Le lancement a été effectué par le sous-traitant de MDA, SpaceX. MDA fournit également des services d'exploitation de mission pour la première année en orbite, soutenant l'intégration de la MCR aux activités essentielles à la mission à l’échelle du gouvernement canadien.

La MCR représente une amélioration majeure du programme RADARSAT du Canada, à la suite du succès de RADARSAT-1 et de RADARSAT-2. Chaque charge utile satellitaire se compose d'un capteur radar à synthèse d'ouverture (SAR) intégré à un capteur du système automatisé d'identification (SAI).

La MRC fournira au gouvernement du Canada des services de surveillance, de contrôle et de gestion améliorés des régions côtières et arctiques, des zones de pêche, des voies navigables glacées, des terres agricoles, des ressources naturelles, du climat et des écosystèmes fragiles, ainsi qu'un soutien aux capacités de défense hautement opérationnelles et aux opérations mondiales en cas de catastrophe. La constellation de trois satellites peut balayer la Terre de jour comme de nuit et dans toutes les conditions météorologiques, ce qui assure une couverture quotidienne du vaste territoire et des approches maritimes du Canada.

Mike Greenley, président du groupe MDA, a déclaré : «Nous sommes ravis de constater que les satellites RCM ont été lancés avec succès. La mission de la Constellation RADARSAT s'appuie sur l'héritage de RADARSAT-1 et de RADARSAT-2, ainsi que sur l'expertise et le leadership du Canada en observation de la Terre depuis l'espace. Les données RADARSAT ont joué un rôle crucial dans l'amélioration de l'économie canadienne et pour assurer la souveraineté et la sécurité de nos vastes intérêts, tout en contribuant à notre rôle au sein de la communauté internationale sur les questions qui touchent notre planète.»

RADARSAT-1 a été lancé en novembre 1995. Il a été exploité pendant 17 ans, soit bien au-delà de son espérance de vie de cinq ans, au cours de laquelle il a orbité autour de la Terre 90 828 fois, parcourant plus de 2 milliards de kilomètres. Il s'agissait du premier satellite d'observation de la Terre du Canada. Les images RADARSAT-1 ont appuyé les opérations de secours lors de 244 catastrophes.

RADARSAT-2 a été lancé en décembre 2007 et est toujours opérationnel aujourd'hui. Ce projet représente une collaboration unique entre le gouvernement et l'industrie. MDA possède et exploite la composante satellitaire et terrestre. L'Agence spatiale canadienne et MDA ont financé conjointement la construction et le lancement du satellite. L'ASC recouvre cet investissement en fournissant des données RADARSAT-2 au gouvernement du Canada pendant la durée de la mission.

La constellation satellitaire de la MCR a une durée de vie utile de sept ans, procurant ainsi des avantages tant aux Canadiens qu'au monde entier, tout en renforçant la position de chef de file mondial du Canada en matière d'observation radar de la Terre depuis l'espace.

MDA en bref

MDA est un chef de file de renommée internationale en robotique spatiale, en capteurs spatiaux, en charges utiles satellitaires, en antennes et sous-systèmes, en systèmes de surveillance et de renseignement, en systèmes maritimes et de défense et en imagerie radar géospatiale. L’expertise et le patrimoine considérables de MDA se traduisent en applications commerciales et de défense essentielles à la mission incluant des systèmes multiplateforme de commandement, contrôle et surveillance, des systèmes d’information aéronautiques, des systèmes d’administration des terres et de robotique terrestre. MDA est également un fournisseur de premier plan d’observations et de renseignements essentiels à la mission exploitables dérivés de sources multiples de données. Fondée en 1969, MDA est reconnue comme l’une des entreprises technologiques les plus performantes du Canada avec des emplacements à Richmond, à Ottawa, à Brampton, à Montréal, à Halifax et au Royaume-Uni. MDA est une société Maxar Technologies (TSX : MAXR NYSE : MAXR;). Pour obtenir des renseignements supplémentaires, rendez-vous à www.mdacorporation.com.

Maxar Technologies en bref

À titre de chef de file mondial de solutions avancées de technologie spatiale, Maxar est au cœur de la nouvelle économie spatiale, élaborant et soutenant l’infrastructure et livrant l’information, les services et les systèmes qui concrétisent le potentiel de l’espace pour les marchés commerciaux et gouvernementaux. À titre de partenaire de confiance, Maxar fournit une expertise et des capacités intégrées verticalement y compris les satellites, l’imagerie terrestre, les données géospatiales et l’analytique afin d’aider les clients à anticiper et à surmonter avec confiance leurs défis les plus complexes qui s’avèrent indispensables à la mission. Avec plus de 5900 employés à 30 emplacements internationaux, le portefeuille de marques commerciales spatiales de Maxar Technologies inclut : MDA, Solutions spatiales, DigitalGlobe et Radiant Solutions. Chaque jour, des milliards de gens comptent sur Maxar pour communiquer, partager des renseignements et des données et transmettre des résultats qui créent un monde meilleur. Les titres de Maxar se transigent à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole MAXR. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, rendez-vous à www.maxar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des renseignements et énoncés prospectifs qui reflètent la position actuelle de Maxar Technologies Ltd. (la «Société») quant aux événements, aux capacités opérationnelles et au rendement financier futurs de l’entreprise. Les énoncés à cet égard incluent les énoncés ayant trait aux attentes de la direction quant à la croissance future et aux capacités opérationnelles de la Société et à d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Bien que la direction de la Société croie que les attentes et hypothèses sur lesquelles reposent ces renseignements de nature prospective soient raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car la Société ne donne aucune garantie quant à leur exactitude. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes pouvant occasionner une expérience et des résultats réels qui diffèrent considérablement des attentes ou résultats attendus formulés dans le présent communiqué.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de ces risques ou facteurs, ou de risques ou facteurs additionnels, le document d’information continue de la société déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières canadiennes ou américaines peut être consulté sous le profil SEDAR de la Société en ligne à www.sedar.com, sous le profil EDGAR de la Société à www.sec.gov ou sur le site Web de la société à www.mdacorporation.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190612005741/fr/