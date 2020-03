McDonald's : Jefferies révise sa cible

19/03/2020 | 15:09

Dans une note sectorielle, l'analyste Jefferies annonce ce jeudi revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre McDonald's, tout en réitérant son opinion 'Achat'.



La cible du broker passe ainsi de 245 à 175 dollars.



Sur l'ensemble du secteur de la restauration, Jefferies revoit donc à la baisse ses prévisions et ses attentes, estimant que l'épidémie de coronavirus aura des conséquences. 'C'est de toute évidence sans précédent et nous espérons que nos opinions seront plus pessimistes que ce qu'il se passera finalement, mais il n'y aucun moyen de dire actuellement l'étendue et les dommages collatéraux [de la crise]', indique Jefferies.



