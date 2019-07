McDonald : Les ventes de McDonald's aux USA dépassent les attentes

L'action prenait 2% à 219,39 dollars en avant-Bourse à Wall Street.

Les ventes dans les restaurants américains ouverts depuis au moins 13 mois ont augmenté de 5,7%, une croissance supérieure au rythme de 4,47% attendu par les analystes selon les données IBES de Refinitiv.

McDonald's a décidé de rénover ses 14.000 restaurants aux Etats-Unis, son principal marché, en les dotant de machines pour passer des commandes. Le groupe a aussi lancé des services d'achat par smartphone et de retrait de commandes.

Parmi les nouveaux produits, McDonald's propose de nouveaux menus à un, deux et trois dollars, de nouveaux petits-déjeuners et une plus grande variétés d'offres.

Le chiffre d'affaires global, regroupant les activités aux Etats-Unis et à l'international, a en revanche stagné à 5,34 milliards de dollars (4,73 milliards d'euros) alors que le géant de la restauration rapide bascule d'un modèle de restaurants en propre à un système de franchises, dans lequel les ventes sont remplacées par des commissions.

Les analystes anticipaient en moyenne 5,33 milliards de dollars.

Le bénéfice net a progressé de 1,38% à 1,52 milliard de dollars. Hors éléments exceptionnels, il s'est établi à 2,05 dollar par action, conformément aux attentes de Wall Street.

(Aishwarya Venugopal et Nivedita Balu à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)