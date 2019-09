McDonald's : GrubHub devient partenaire à New York

06/09/2019 | 15:19

La société de distribution de produits alimentaires en ligne GrubHub a été choisie par McDonald's comme partenaire de livraison dans la région de New York, ont annoncé les deux groupes.



Le nouveau partenariat concernera environ 500 restaurants McDonald's à New York et dans la région des trois états ont-ils déclaré.



Le service de livraison de McDonald's a été lancé aux États-Unis en 2017, avec des partenaires tels que Uber Eats, et devrait atteindre 4 milliards de dollars pour McDonald's et ses restaurants franchisés cette année.



