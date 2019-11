McDonald's : changement de directeur général

04/11/2019 | 13:53

McDonald's a annoncé dimanche la nomination par son conseil d'administration de Chris Kempczinski comme nouveau directeur général (CEO), avec prise d'effet immédiate, ainsi que sa cooptation comme membre du conseil.



Il remplace ainsi Steve Easterbrook, limogé après que le conseil a déterminé qu'il 'a violé la politique de l'entreprise et fait preuve d'un manque de jugement impliquant une relation consensuelle récente avec un employé'.



Chris Kempczinski occupait jusqu'alors les fonctions de président de McDonald's USA. Il a rejoint le géant de la restauration rapide en 2015, pour y superviser la stratégie globale, de développement d'activité et l'innovation.



