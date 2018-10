McDonald's dépasse les attentes grâce aux Britanniques et Français

New York (awp/afp) - McDonald's, le géant de la restauration rapide, a annoncé mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, marqués par une hausse des ventes due à l'appétit des consommateurs britanniques, australiens et français.

Le bénéfice net a certes diminué de 13% sur un an, à 1,64 milliard de dollars au troisième trimestre, mais c'est principalement parce que le résultat net du troisième trimestre 2017 avait été gonflé par un gain de cessions en Chine et à Hong Kong d'environ 850 millions de dollars.

Le bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, est d'ailleurs ressorti à 2,10 dollars lors des trois derniers mois, contre 1,99 dollar anticipé en moyenne par les analystes.

Lesté par la stratégie du groupe de passer sous franchise la plupart des restaurants gérés en propre et par des effets de change défavorables, le chiffre d'affaires a baissé de 6,7%, à 5,4 milliards de dollars. Il est supérieur aux 5,32 milliards attendus par les marchés.

Mais les ventes mondiales en restaurants comparables, ceux ouverts sans discontinuer lors des 13 derniers mois, ont augmenté de 4,2%, contre une hausse de seulement 3,7% attendue par les marchés, tirées par l'international (+5,4%).

"Ces résultats positifs sont tirés par le Royaume-Uni, l'Australie et la France", a souligné le spécialiste des hamburgers.

Ces ventes, qui donnent une idée de la santé de l'activité de McDonald's, ont progressé de 2,4% aux Etats-Unis, premiers contributeurs au chiffre d'affaires, contre 2,5% attendus. Elles étaient également en dessous des attentes au deuxième trimestre.

Le ticket moyen a toutefois augmenté dans cette région très concurrentielle, principalement à cause de la politique de prix bas qui a entrainé une hausse de la fréquentation, explique McDonald's. Il propose ainsi des sodas à 1 dollar, un café à 2 dollars et des menus à 5 dollars et a réintroduit les offres économiques baptisées "Dollar Menu" pour 1, 2 et 3 dollars.

A Wall Street, le titre gagnait 2,37% à 170,61 dollars vers 12H40 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance.

"En plus d'enregistrer 13 trimestres consécutifs de hausse des ventes à magasins comparables, nous avons fait des progrès importants pour moderniser nos restaurants à travers le monde (...) Nous demeurons confiants sur le fait que notre stratégie va générer de la croissance sur le long terme", a assuré le PDG, Steve Easterbrook.

Depuis son arrivée aux commandes en 2015, McDonald's a effectué un virage à 180 degrés vers les aliments de meilleure qualité pour faire revenir les millions de clients perdus depuis 2012 par l'entreprise. Le groupe ne sert plus, par exemple, depuis 2016, de poulet élevé aux antibiotiques aux Etats-Unis.

